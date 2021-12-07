Даём гарантию!

- Банковские гарантии – это второй по популярности продукт среди наших клиентов- предпринимателей после кредитования, - говорит директор департамента по работе с корпоративными клиентами - член правления Банка ВТБ (Казахстан) Арчил Усанеташвили. - Перед тем, как выдать гарантию, наш банк проводит финансовый анализ бизнеса клиента, причём использует для этого технологии международной Группы ВТБ. В процессе анализа сотрудник банка даст необходимые консультации, поможет составить справедливую оценку и адекватные формы управленческой отчётности.

- Если клиент является резидентом Республики Казахстан, гарантии предоставляются ему только в национальной валюте – тенге. В пользу нерезидентов РК гарантии предоставляются в национальной или иностранной валюте: доллары США, евро, российские рубли и другой валюте, при условии соблюдения валютного законодательства Казахстана, - говорит Арчил Усанеташвили.