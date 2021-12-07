Даём гарантию!

Завершение календарного года для предпринимателей – это время закрытия годовых контрактов, после которого наступает новый тендерный сезон. А что нужно для успешного участия в конкурсных закупках? В первую очередь, необходимо доказать заказчику, что вашему бизнесу можно доверять. Для этого существуют банковские гарантии.
Банковская гарантия - это форма обеспечения договоров, при которой банк гарантирует исполнение обязательств клиента перед третьей стороной. Как правило, необходимость в банковской гарантии возникает тогда, когда контрагентам недостаточно известна платёжеспособность друг друга, и они хотят ограничить свои риски по сделке. Кроме того, процесс гарантирования обязательств регламентируется законодательством Казахстана.
- Банковские гарантии – это второй по популярности продукт среди наших клиентов- предпринимателей после кредитования, - говорит директор департамента по работе с корпоративными клиентами - член правления Банка ВТБ (Казахстан) Арчил Усанеташвили. - Перед тем, как выдать гарантию, наш банк проводит финансовый анализ бизнеса клиента, причём использует для этого технологии международной Группы ВТБ. В процессе анализа сотрудник банка даст необходимые консультации, поможет составить справедливую оценку и адекватные формы управленческой отчётности.
Кредитные технологии ВТБ позволяют проводить оценку кредитоспособности и принимать решение о предоставлении банковской гарантии в сжатые сроки.
Банк ВТБ (Казахстан) предоставляет несколько разновидностей банковских гарантий. Наиболее востребованные из них: тендерная гарантия, гарантия возврата авансового платежа и гарантия исполнения обязательств по контракту. Этими продуктами могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, а также юридические лица – субъекты малого бизнеса.
Сумма выдаваемой гарантии определяется с учётом потребности клиента и анализа его финансового состояния. Срок гарантии устанавливается в зависимости от требований тендерной документации или условий сделки, в рамках которой проводятся операции.
- Если клиент является резидентом Республики Казахстан, гарантии предоставляются ему только в национальной валюте – тенге. В пользу нерезидентов РК гарантии предоставляются в национальной или иностранной валюте: доллары США, евро, российские рубли и другой валюте, при условии соблюдения валютного законодательства Казахстана, - говорит Арчил Усанеташвили.
Подать заявку на выпуск гарантии ВТБ можно без посещения отделений, пройдя по ссылке
на сайте банка.
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