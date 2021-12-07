«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 07 Декабря
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 435.85 KZT
  • €1 = 492.38 KZT
  • 1 RUB = 5.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » PR

Даём гарантию!

Просмотров:39 Опубликовано: Сегодня, 09:03
Даём гарантию!
Банк ВТБ (Казахстан)
Завершение календарного года для предпринимателей – это время закрытия годовых контрактов, после которого наступает новый тендерный сезон. А что нужно для успешного участия в конкурсных закупках? В первую очередь, необходимо доказать заказчику, что вашему бизнесу можно доверять. Для этого существуют банковские гарантии.

Банковская гарантия - это форма обеспечения договоров, при которой банк гарантирует исполнение обязательств клиента перед третьей стороной. Как правило, необходимость в банковской гарантии возникает тогда, когда контрагентам недостаточно известна платёжеспособность друг друга, и они хотят ограничить свои риски по сделке. Кроме того, процесс гарантирования обязательств регламентируется законодательством Казахстана.





- Банковские гарантии – это второй по популярности продукт среди наших клиентов- предпринимателей после кредитования, - говорит директор департамента по работе с корпоративными клиентами - член правления Банка ВТБ (Казахстан) Арчил Усанеташвили. - Перед тем, как выдать гарантию, наш банк проводит финансовый анализ бизнеса клиента, причём использует для этого технологии международной Группы ВТБ. В процессе анализа сотрудник банка даст необходимые консультации, поможет составить справедливую оценку и адекватные формы управленческой отчётности.


Кредитные технологии ВТБ позволяют проводить оценку кредитоспособности и принимать решение о предоставлении банковской гарантии в сжатые сроки.
Банк ВТБ (Казахстан) предоставляет несколько разновидностей банковских гарантий. Наиболее востребованные из них: тендерная гарантия, гарантия возврата авансового платежа и гарантия исполнения обязательств по контракту. Этими продуктами могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, а также юридические лица – субъекты малого бизнеса.


Сумма выдаваемой гарантии определяется с учётом потребности клиента и анализа его финансового состояния. Срок гарантии устанавливается в зависимости от требований тендерной документации или условий сделки, в рамках которой проводятся операции.

- Если клиент является резидентом Республики Казахстан, гарантии предоставляются ему только в национальной валюте – тенге. В пользу нерезидентов РК гарантии предоставляются в национальной или иностранной валюте: доллары США, евро, российские рубли и другой валюте, при условии соблюдения валютного законодательства Казахстана, - говорит Арчил Усанеташвили.


Подать заявку на выпуск гарантии ВТБ можно без посещения отделений, пройдя по ссылке на сайте банка.
Лицензия АРРФР РК № 1.2.14/39 от 03.02.2020 г.

На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика