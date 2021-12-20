Благодаря акции от Halyk Bank уже шесть клиентов стали владельцами новых квартир в городе Алматы

Владельцами шести квартир по ежемесячному розыгрышу от Halyk Bank стали Конырша Кажигалиева из г. Атырау, водитель Виктор Покоев из г. Степногорск, оператор ТОО «АТКЭ» Айгерим Жакыпбекова из г. Алматы, медсестра районной больницы из г. Туркестан Кулимжан Шимирбаева, мастер-механик обогатительной фабрики компании KAZ Minerals Валерий Бутринов из г. Риддер и металлург из г. Темиртау Константин Гордиенко.



- Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом розыгрыше и кто может принимать в нем участие?

- Розыгрыш квартиры в г. Алматы, в жилом комплексе «Хан Тенгри», проводится с мая по декабрь текущего года. Всего разыгрывается 7 квартир. Шесть победителей уже получили ключи от своих новых квартир. Последняя квартира скоро будет разыграна, - рассказывает директор Мангистауского филиала Halyk Bank Рахимжан Алиакбарович, - Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно всего один раз получить кредит или рассрочку на выгодных условиях в Halyk Bank и оплачивать платежи (мобильные, коммунальные) в приложении Halyk Homebank каждый месяц в течение всего периода действия акции.



- А есть ли какие-то утешительные призы?

- Да, конечно! Для тех, кто еженедельно совершает платежи через приложение Halyk Homebank. Совершив минимум один платеж на сумму от 1 000 тенге, вы автоматически становитесь участником розыгрышей привлекательных призов - iPhone 13 и 100% возвратных бонусов за оплаченные в приложении Halyk Homebank, коммунальные счета. Розыгрыш призов проводится еженедельно в прямом эфире на официальных аккаунтах Halyk Bank в социальных сетях, - говорит Рахимжан Алиакбарович, - То есть, ежемесячно совершая необходимые вам операции через приложение Halyk Homebank, вы становитесь участником сразу трех розыгрышей!



- Здорово! Какие еще акции сейчас действуют в Halyk Bank?

- Еще одна, не менее выгодная акция, действует до конца текущего года, в рамках которой производится начисление до 5% бонусов за проведенные платежи:

- при покупке картой и смартфоном в POS-терминалах Halyk Bank,

- при покупке через QR Halyk Bank,

- при оплате в приложении Halyk Homebank.



Накопившиеся бонусы вы можете потратить везде – расплачиваясь картой за покупки в POS-терминалах Halyk Bank, при совершении платежей или переводов по номеру телефона в приложении и web-версии Halyk Homebank.



Halyk Bank активно проводит интересные акции и программы лояльности для своих клиентов. Об остальных акциях мы расскажем поподробнее в следующих материалах, - завершая разговор, сказал Рахимжан Алиакбарович.



Пользуйтесь возможностью превратить свои мечты в реальность вместе с Halyk Bank: получите кредит по акции «Розыгрыш квартиры каждый месяц от Halyk Bank», оплачивайте услуги в Halyk Homebank и выиграйте новую квартиру в жилом комплексе «Хан-Тенгри» в престижном районе Алматы! Участвуйте в еженедельных розыгрышах iPhone и 100% возвратных бонусов за коммуналку, получайте повышенные бонусы за свои покупки до конца года!

Более подробная информация об условиях акций и розыгрышей призов в Halyk Bank на официальном сайте www.halykbank.kz



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