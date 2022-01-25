«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 25 Января
+7...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.34 KZT
  • €1 = 491.93 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » PR

Депутатпен кездесу / Встреча с населением

Просмотров:21 Опубликовано: Сегодня, 15:28
Депутатпен кездесу / Встреча с населением
Депутат областного Маслихата Сергей Юрьевич Ворожейкин

Құрметті 1, 1а, 1б, 1в, Приморский шағын ауданы және Өмірзақ ауылының тұрғындары!



Облыстық мәслихат депутаты Сергей Юрьевич Ворожейкин 1, 1а, 1б, Приморский шағын ауданы және Өмірзақ ауылының тұрғындарын 26 қаңтардан бастап қалалық №3 мектепте өтетін қоғамдық жиынға шақырады. 17:00-ден 19:00-ге дейін.

Депутатпен кездесуде халықтың тұрмысын жақсарту, әлеуметтік, коммуналдық сипаттағы мәселелер, кәсіпкерлік белсенділік және т.б.
Ұсыныстарыңыз да ескерілетін болады.
Сұрақтарды алдын ала +7 705 559 40 60 Whatsapp нөміріне жолдасаңыз болады.











Уважаемые жители 1, 1а, 1б, 1в микрорайонов, микрорайона Приморский и села Умирзак!



Депутат областного Маслихата Сергей Юрьевич Ворожейкин приглашает население 1, 1а, 1б, 1в микрорайонов, микрорайона Приморский и села Умирзак на общественное собрание в городской школе №3, которое состоится 26 января с 17:00 до 19:00 часов.

На встрече с депутатом будут обсуждаться вопросы об улучшении уровня жизни населения, проблемы социального, коммунального характера, предпринимательской деятельности и т.д.
Также будут рассмотрены ваши предложения.

Вопросы можете заранее отправить на Whatsapp номер +7 705 559 40 60.

Депутатпен кездесу / Встреча с населением


На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика