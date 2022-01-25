Депутатпен кездесу / Встреча с населением

Құрметті 1, 1а, 1б, 1в, Приморский шағын ауданы және Өмірзақ ауылының тұрғындары!
Облыстық мәслихат депутаты Сергей Юрьевич Ворожейкин 1, 1а, 1б, Приморский шағын ауданы және Өмірзақ ауылының тұрғындарын 26 қаңтардан бастап қалалық №3 мектепте өтетін қоғамдық жиынға шақырады. 17:00-ден 19:00-ге дейін.
Депутатпен кездесуде халықтың тұрмысын жақсарту, әлеуметтік, коммуналдық сипаттағы мәселелер, кәсіпкерлік белсенділік және т.б.
Ұсыныстарыңыз да ескерілетін болады.
Сұрақтарды алдын ала +7 705 559 40 60 Whatsapp нөміріне жолдасаңыз болады.
Уважаемые жители 1, 1а, 1б, 1в микрорайонов, микрорайона Приморский и села Умирзак!
Депутат областного Маслихата Сергей Юрьевич Ворожейкин приглашает население 1, 1а, 1б, 1в микрорайонов, микрорайона Приморский и села Умирзак на общественное собрание в городской школе №3, которое состоится 26 января с 17:00 до 19:00 часов.
На встрече с депутатом будут обсуждаться вопросы об улучшении уровня жизни населения, проблемы социального, коммунального характера, предпринимательской деятельности и т.д.
Также будут рассмотрены ваши предложения.
Вопросы можете заранее отправить на Whatsapp номер +7 705 559 40 60.На правах рекламы