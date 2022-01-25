Депутатпен кездесу / Встреча с населением

Құрметті 1, 1а, 1б, 1в, Приморский шағын ауданы және Өмірзақ ауылының тұрғындары!

Уважаемые жители 1, 1а, 1б, 1в микрорайонов, микрорайона Приморский и села Умирзак!

Облыстық мәслихат депутаты Сергей Юрьевич Ворожейкин 1, 1а, 1б, Приморский шағын ауданы және Өмірзақ ауылының тұрғындарын 26 қаңтардан бастап қалалық №3 мектепте өтетін қоғамдық жиынға шақырады. 17:00-ден 19:00-ге дейін.Депутатпен кездесуде халықтың тұрмысын жақсарту, әлеуметтік, коммуналдық сипаттағы мәселелер, кәсіпкерлік белсенділік және т.б.Ұсыныстарыңыз да ескерілетін болады.Сұрақтарды алдын ала +7 705 559 40 60 Whatsapp нөміріне жолдасаңыз болады.Депутат областного Маслихата Сергей Юрьевич Ворожейкин приглашает население 1, 1а, 1б, 1в микрорайонов, микрорайона Приморский и села Умирзак на общественное собрание в городской школе №3, которое состоится 26 января с 17:00 до 19:00 часов.На встрече с депутатом будут обсуждаться вопросы об улучшении уровня жизни населения, проблемы социального, коммунального характера, предпринимательской деятельности и т.д.Также будут рассмотрены ваши предложения.Вопросы можете заранее отправить на Whatsapp номер +7 705 559 40 60.