Профессия врача благородная и нужная, но лишена романтики. Врач должен быть готов к психологическим и физическим нагрузкам. Он учится всю жизнь: в вузе и после его окончания. Медицина становится все более технологичной, появляются новые методики лечения — врачу предстоит их осваивать, повышать квалификацию.
Если абитуриент увлекается анатомией, биологией, не боится трудностей и чувствует, что медицина его призвание, то ему прямая дорога в медуниверситет из первой пятерки рейтинга Казахстана. В него входят:
1. Медицинский университет Семей.
2. Казахский национальный медуниверситет им Асфендиярова.
3. Медицинский университет Караганды.
4. Южно-Казахская медакадемия.
5. Западно-Казахстанский медуниверситет им. Оспанова.
Полный список медуниверситетов Казахстана и пользовательский рейтинг ежегодно публикуют крупные образовательные площадки. Сайт Буки
— одна из них.
Медуниверситет Семей: история длиной в 70 лет
В 2023 году вуз отпразднует свое 70-летие. 320 студентов первого потока факультета общей медицины начали учиться 1 сентября 1953 года. Через 10 лет вуз начал готовить педиатров.
В 1998 году начал работать университетский госпиталь — у студентов появилась собственная клиническая база. С этого же года вуз ведет обучение на английском языке для иностранных студентов.
Сейчас в медуниверситете готовят специалистов по всем образовательным программам — от бакалавриата до докторантуры. В вузе и двух филиалах в Усть-Каменогорске и Павлодаре обучаются почти 5000 студентов, из них 616 иностранцев.
Образовательные программы
В Медицинском университете Семей действуют типовые правила поступления для вузов. Профилирующие предметы — биология и химия.
Бакалавриат и интернатура
Резидентура
Дипломированные врачи с сертификатом специалиста могут поступать на программы резидентуры. В резидентуре готовят онкологов, психиатров, челюстно-лицевых хирургов, акушеров-гинекологов, эндокринологов, кардиохирургов, пульмонологов, терапевтов и других врачей узкой специализации. Сроки подготовки — 2-3 года, для кардиохирургов и ангиохирургов — 4 года.
Практика в госпитале
Студенты проходят практику в университетском госпитале — современном медцентре с диагностическим отделением и поликлиникой. В госпитале принимают специалисты 28 узких направлений. С 2013 года в его составе работает кардиохирургическое отделение и эндоваскуляционная лаборатория.
За последние 5 лет в практику здравоохранения внедрены 302 новых технологии, разработанные специалистами госпиталя. Медуниверситет Семей лидирует по уровню трудоустройства — 99,5% его выпускников сразу находят работу.На правах рекламы