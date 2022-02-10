Где хранить деньги частным лицам и бизнесменам в 2022 году?

В минувшем году банковский сектор Казахстана покинули сразу четыре игрока, объединились – два. На фоне изменений на рынке возникает вопрос, кому без опасений доверить свои деньги в 2022 году? Неизменным ключевым фактором в выборе банка остаётся рейтинг.
В конце января международное рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ (Казахстан) на уровне «ВВ+/В» с прогнозом «Стабильный». Это один из самых высоких рейтингов среди казахстанских банков, который официально подтверждает надёжность и устойчивость финорганизации.
«Повышенный уровень доверия к ВТБ демонстрируют и сами казахстанцы, а также бизнес-структуры. Так, по итогам прошлого года объём депозитов в банке увеличился на 68 процентов по сравнению с 2020 годом, достигнув почти 400 млрд тенге», - говорит председатель правления банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло.
Отметим, что в банке ВТБ (Казахстан) физическим лицам доступны вклады как в тенге, так в долларах. Доходность депозита в национальной валюте достигает до 12,8 процента годовых (ГЭСВ), в иностранной – 1 процент.
Представители МСБ, помимо тенге или долларов, могут открыть депозит ещё и в российских рублях. Примечательно, что для каждой компании банк определяет ставку индивидуально. Так, если клиент будет пользоваться другими продуктами банка, то сможет разместить депозит максимально выгодно – до 9,1 процента годовых (ГЭСВ).
«Последние несколько лет в Казахстане наблюдается тенденция по сокращению количества банков второго уровня. В связи с чем вкладчики, будь то частные лица или бизнес, стали больше внимания обращать на надёжность банка, а не на ставку вознаграждения, которую он обещает. Тем не менее, ВТБ помимо безопасности, обеспечивает клиентам и достойную доходность. Рост депозитной базы это подтверждает. Помимо этого, мы рады поощрять клиентов за сотрудничество с нами, предлагая особые условия тем, кто использует другие продукты или услуги банка, такие как кредиты, гарантии, расчётно-кассовое обслуживание и так далее», - отмечает председатель правления банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло.
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