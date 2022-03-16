Технодом көктемгі Көрісу мерекесін қарсы ала отырып, 20% кешбек сыйлайды

Технодом встречает весенний праздник Көрісу и дарит 20% кешбэка

14 наурыз ежелден қазақтарда қорытынды жасау уақыты болып саналды. Ежелгі уақытта қазақтар тек көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан кезде, көктемгі күн мен түннің теңесуіне тура бір апта қалғанда өз малдарын есептеп, ұзақ қыстың ақыры аяқталғанына қуанып, бір-біріне қонаққа келіп, шығындар мен төлдерді талқылап, Наурыз мейрамына дайындалған. Қазіргі уақытта, әрине, жақын адамдармен көрісуге құр қол бармайды. Бұл – жақын жандарды сыйлықтармен қуантуға жақсы себеп.«Технодом» клиенттері қажетті заттарын сатып алғанда, жылдам әрі ыңғайлы сервистен бөлек, қолма-қол ақшасыз сауда жасау кезінде жұмсалған ақшасының бір бөлігін қайтадан картасына 20% қайтаруға мүмкіндік алады. Ал ритейлерден сатып алуға болатын заттар көп: TECHNODOM сауда портфелінде әлемнің 700-ден астам жетекші брендтері шығаратын тұрмыстық техника мен электрониканың 60000-нан астам атауы ұсынылған. «Технодом» дүкендер желісінен маусымдық тауарлар сатып алуға да болады: велосипедтер мен самокаттар, үйге және бақшаға арналған заттар, кондиционерлер.Сондай-ақ сүйікті Наурыз мерекесіне орай Батыс өңірдің кейбір қалаларында мастер-кластар өтеді. Техника мен «темірге» әуес жандар дербес компьютерді қосалқы бөлшектерден өздері жинай алады.Ас пісіруді ұнататындар өздерінің аспаздық қабілеттерін ең заманауи асүй техникасында сынап көруге мүмкіндік алады.TECHNODOM дәстүрлі түрде киіз үйлер тігіп, қонақтарға қазақтың ұлттық тағамдарын ұсынады.«Технодом» әрқашан ұлттық дәстүрлерді сақтауға тырысады және Көрісу мерекесіне орай Cashback 20% акциясы – Батыс Қазақстанды көктемнің келуімен құттықтауға деген ықылас.14 марта издревле считался у казахов временем подведения итогов. В древние времена, когда казахи занимались исключительно кочевым скотоводством, ровно за неделю до дня весеннего равноденствия они подсчитывали свой скот и, радуясь, что долгая зима, наконец, позади, навещали друг друга, обсуждали убытки и приплод, а также готовились к Наурызу. В наши дни, конечно, көрусуге, иначе говоря – повидаться с близкими людьми идут не с пустыми руками. Это хороший повод подарить любимым подарки.Клиенты «Технодома» при покупке нужных покупок, кроме быстрого и удобного сервиса, получают возможность часть потраченных при безналичной покупке денег обратно возвратить себе на карту 20%. А купить у ритейлера есть что: в торговом портфеле TECHNODOM представлены более 60000 наименований бытовой техники и электроники, которые производят более 700 ведущих мировых брендов. В сети магазинов «Технодом» также можно приобрести сезонные товары: велосипеды и самокаты, все для дома и сада, кондиционеры.Также в честь всеми любимого праздника Наурыз в некоторых городах Запада пройдут мастер-классы. Любители техники и «железа» могут сами попробовать собрать персональный компьютер из запчастей.Те, кому нравится готовить, получат возможность попробовать свои кулинарные способности на самой современной кухонной технике.Традиционно TECHNODOM будет устанавливать юрты и угощать гостей блюдами казахской национальной кухни.«Технодом» всегда стремится поддерживать национальные традиции и акция Cashback 20% в праздник Көрісу – это желание поздравить Западный Казахстан с приходом весны.