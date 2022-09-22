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Актауские собаки на пути к Чемпионству

Сегодня, 07:36 Просмотров:0
17 и 18 сентября 2022 года в городе Тараз прошла Национальная Выставка собак всех пород ранга САС FCI "Осенний блюз -1" и "Осенний блюз-2" под судейством Президента Союза Кинологов Казахстана, эксперта олраундера Худайкуловой С. Г. и эксперта олраундера Кирилловой П. Организатором данного мероприятия, праздником кинологии, является ООО "Союз владельцев собак" г.Тараз под руководством Мартыновой А.Г. На выставке город Актау представляли четыре собаки из Актауского клуба кинологии и фелинологии "Сириус", преодолев 2800 километров на поезде:
1. русская псовая борзая по кличке Лунная радуга Хронос, 6 месяцев, владелец Марамыгина Ирина
2. Такса стандартная гладкошерстная по кличке Гармония души из дома Акселя, 1год 4 месяца, владелец Марамыгина И.
3. Такса миниатюрная гладкошерстная по кличке Звезда Марамира Чунга Чанга, 2 года 9 месяцев, владелец Павлова Е.
4. Чухуахуа длинношёрстный по кличке Игра теней Мадам Клико, возраст 1 год, владелец Камиля К.
Достойно выступив Актауские собаки привезли домой наивысшие оценки и титула каждый в своём ринге: большая перспектива, отлично, лучший представитель породы, лучший юниор, юный Чемпион Казахстана, Чемпион Казахстана, Кандидаты в юные чемпионы и чемпионы Казахстана.
Владельцы собак благодарят за помощь в подготовке к выставке, разностороннюю поддержку Актуский клуб кинологии "Сириус" под руководством председателя Максимовой Ирины, хендлинг зал "Сириус" и всех членов клуба за поддержку в режиме 24/7.



Актауские собаки на пути к Чемпионству
Актауские собаки на пути к Чемпионству
Актауские собаки на пути к Чемпионству
Актауские собаки на пути к Чемпионству
Актауские собаки на пути к Чемпионству

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