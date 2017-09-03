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ЛАДА.kz » Народные новости

Актаучану в пробке неожиданно стало плохо? ВИДЕО

Сегодня, 11:36 Просмотров:119
От автора: "Судя по всему человеку в Актау неожиданно стало плохо и он решил срочно поехать в больницу (такое с каждым может случится, войдите в положение), чтобы не стоять в пробке, ему пришлось нарушить ПДД и развернуться через двойную сплошную линию."

Прислано в группу «Автомобильный Актау»



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Комментарии ( 4 )

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  • Лесник
 mer (Посетители) Сегодня, 12:12
dvd.mo, У вас с головой всё нормально,или родители по попке не шлёпали?
 
-2
  • mer
  • albatross
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dvd.mo (Посетители) Сегодня, 12:07
Автор терпила. Сам так не может еще и другому завидует.
 
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  • Лесник
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 11:50
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С мозгом.
 
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timEs (Посетители) Сегодня, 11:43
ни местный писал статью, НЕ АКТАУЧАНУ а АКТАУСЦУ
 
 

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