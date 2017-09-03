Актаучану в пробке неожиданно стало плохо? ВИДЕО

Прислал: Автомобильный Актау

От автора: "Судя по всему человеку в Актау неожиданно стало плохо и он решил срочно поехать в больницу (такое с каждым может случится, войдите в положение), чтобы не стоять в пробке, ему пришлось нарушить ПДД и развернуться через двойную сплошную линию."



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