Призываю к ответу!

Прислал: Антонина

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Лично с Салтанат, я не знакома, но знаю, что в кругу коллег эта женщина пользуется авторитетом и пациенты отдаления, лестно о ней отзываются, но со стороны обывателей поступило множество злобным комментариев в ее сторону и сторону других врачей отделения. Впрочем так бывает всегда, когда вопрос касается здравоохранения области...

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И даже после посещения медицинских учреждений заместителем премьер министра ситуация не улучшилась...

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Снежный ком катится и становится все больше и масштабнее!

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Жители города, в силу своей неосведомленности делают ложные выводы, ссылаясь на не верно истолкованную информацию, обвиняя в халатности и коррупции, людей к этому не причастных...

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Имея экономическое образование и опыт работы в гос учреждениях, будучи знакомой с организационной структурой и кадровой политикой, хочу отметить, что на данный момент в области огромный кадровый голод...

Острая нехватка медицинского персонала, начиная с врачей, заканчивая санитарами...

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При этом материально-техническое обеспечение в учреждениях оставляет желать лучшего, я молчу про заработные платы...

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Знаете ли Вы, что только дежурный хирург в приёмном отделении, за 12 часовую смену, без перерыва, проводит на 2-3 экстренные операции минимум, без учета больных, которых он направляет на стационарное или амбулаторное лечение???

⠀

При такой нагрузке, он работает по графику 1/1, вместо положенного 1/3, а всему виной нехватка кадров, а по мимо дежурств, есть ещё ежедневная работа в отдалении по графику 5/2, и экстренные вызовы во время выходных!

⠀

А за такое вот дежурство он получает меньше 6000тг, из которых высчитываются все положенные удержания!

Да да да, врачи тоже платят налоги, так что хватит говорить, что они получают зарплату с наших налогов!

⠀

Прошу так же отметить, что врачи в отдалениях не закупают расходные материалы, лекарственные препараты, оборудование, инструменты, а так же кровати и другие предметы быта, необходимые для стационарного лечения больного.

Единственное, что в их силах, это написать заявку, для предоставления всего необходимого для обеспечения качественных медицинских услуг, но тут тоже не все так просто!

⠀

Начать пожалуй стоит с составления бюджета на будущий год, его утверждения и получения, далее следует процедура госзакупа, поставка на склад учреждения и только потом следует выдача по месту требования...

⠀

И тут опять НО! Прежде чем получить новую кровать, необходимо списать старую, для этого необходимо провести целый ряд процедур, предусмотренных законодательством, плюс имеет место тот факт, что по тому же закону, отделение не может ежегодно закупать кровати, так как есть норма износа... Это уже тонкости бухгалтерского учёта!

⠀

Во всех этих бюрократических паутинах без стресса не разберёшься, чем глубже копаешь, тем страшнее...

⠀

Я абсолютно уверена, что такие врачи как Маштакова Салтанат, в свою очередь выполнили все от них зависящее и у меня остаётся лишь один вопрос и он к вышестоящему руководству!

⠀

Господин Джариев Нурлан Нуратдинович, почему Вы лично не прокомментировали ситуацию с кроватями, в вверенном Вам учреждении???

Какие меры Вы предприняли, чтобы улучшить данную ситуацию или Вы тоже ждёте у моря погоды???

⠀

Господин Сагимбаев Ануар Алимжанович, а что Вы предприняли, для того, чтобы наконец привести в порядок ситуацию с здравоохранением в области и как долго будут продолжаться скандалы с сфере медицины???

⠀

Господин Трумов Серикбай Утелгенович, а когда Вы возьмёте на личный контроль весь этот бардак в сфере здравоохранения и наведёте там порядок???

⠀

Возможно я чего-то не понимаю, но по мне, нашему здравоохранению требуется серьезный аудит и полная смена кадровой политики!

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У меня все! Накипело, наболело и все это уже порядком достало!Почитав пост на lada.kz с жалобами о материально-техническом обеспечении отделения химиотерапии в Мангистауском областном онкологическом диспансере, которое расположенно на территории МОБ, я обратила внимание на разгневанные комментарии в адрес заведующего отделением Салтанат Маштаковой!Лично с Салтанат, я не знакома, но знаю, что в кругу коллег эта женщина пользуется авторитетом и пациенты отдаления, лестно о ней отзываются, но со стороны обывателей поступило множество злобным комментариев в ее сторону и сторону других врачей отделения. Впрочем так бывает всегда, когда вопрос касается здравоохранения области...И даже после посещения медицинских учреждений заместителем премьер министра ситуация не улучшилась...Снежный ком катится и становится все больше и масштабнее!Жители города, в силу своей неосведомленности делают ложные выводы, ссылаясь на не верно истолкованную информацию, обвиняя в халатности и коррупции, людей к этому не причастных...Имея экономическое образование и опыт работы в гос учреждениях, будучи знакомой с организационной структурой и кадровой политикой, хочу отметить, что на данный момент в области огромный кадровый голод...Острая нехватка медицинского персонала, начиная с врачей, заканчивая санитарами...При этом материально-техническое обеспечение в учреждениях оставляет желать лучшего, я молчу про заработные платы...Знаете ли Вы, что только дежурный хирург в приёмном отделении, за 12 часовую смену, без перерыва, проводит на 2-3 экстренные операции минимум, без учета больных, которых он направляет на стационарное или амбулаторное лечение???При такой нагрузке, он работает по графику 1/1, вместо положенного 1/3, а всему виной нехватка кадров, а по мимо дежурств, есть ещё ежедневная работа в отдалении по графику 5/2, и экстренные вызовы во время выходных!А за такое вот дежурство он получает меньше 6000тг, из которых высчитываются все положенные удержания!Да да да, врачи тоже платят налоги, так что хватит говорить, что они получают зарплату с наших налогов!Прошу так же отметить, что врачи в отдалениях не закупают расходные материалы, лекарственные препараты, оборудование, инструменты, а так же кровати и другие предметы быта, необходимые для стационарного лечения больного.Единственное, что в их силах, это написать заявку, для предоставления всего необходимого для обеспечения качественных медицинских услуг, но тут тоже не все так просто!Начать пожалуй стоит с составления бюджета на будущий год, его утверждения и получения, далее следует процедура госзакупа, поставка на склад учреждения и только потом следует выдача по месту требования...И тут опять НО! Прежде чем получить новую кровать, необходимо списать старую, для этого необходимо провести целый ряд процедур, предусмотренных законодательством, плюс имеет место тот факт, что по тому же закону, отделение не может ежегодно закупать кровати, так как есть норма износа... Это уже тонкости бухгалтерского учёта!Во всех этих бюрократических паутинах без стресса не разберёшься, чем глубже копаешь, тем страшнее...Я абсолютно уверена, что такие врачи как Маштакова Салтанат, в свою очередь выполнили все от них зависящее и у меня остаётся лишь один вопрос и он к вышестоящему руководству!Господин Джариев Нурлан Нуратдинович, почему Вы лично не прокомментировали ситуацию с кроватями, в вверенном Вам учреждении???Какие меры Вы предприняли, чтобы улучшить данную ситуацию или Вы тоже ждёте у моря погоды???Господин Сагимбаев Ануар Алимжанович, а что Вы предприняли, для того, чтобы наконец привести в порядок ситуацию с здравоохранением в области и как долго будут продолжаться скандалы с сфере медицины???Господин Трумов Серикбай Утелгенович, а когда Вы возьмёте на личный контроль весь этот бардак в сфере здравоохранения и наведёте там порядок???Возможно я чего-то не понимаю, но по мне, нашему здравоохранению требуется серьезный аудит и полная смена кадровой политики!У меня все!



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