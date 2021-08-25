Аким! Вы ведь гарантировали!

Прислал: Галина

Вы наверняка знаете ситуацию с зелёными насаждениями и видите негодования жителей. Следите за комментариями. Поэтому не думаю, что это заявление будет от меня лично. Возьму на себя право говорить от большинства жителей города.

В этом году 6 мая

Но судя по сложившейся ситуации, хочу заявить, что ничего не сделалось в лучшую сторону, ничего! Если только не в худшую

из обещаний в статье никаких труб не проложили, деревья у жилых домов не поливали. За весь сезон 1 раз приехали. Половину полили, половину забыли. Буквально на днях сквер (почти уже весь высох) в 7 мкр полили два три куста и всё. Было выделено 890 миллионов тенге. Хочу (хотим) узнать на что они пошли. Хочу (хотим) увидеть отчёт, смету. Как и за прошлые 2-3 года когда выделялось столько же каждый сезон.

Я думаю, что я имею на это право, знать, куда и как расходовались народные деньги в таком масштабе.





PS Жаль, что обычный житель не может участвовать в тендере.

Он бы справился лучше Уважаемый, Аким города Актау!Вы наверняка знаете ситуацию с зелёными насаждениями и видите негодования жителей. Следите за комментариями. Поэтому не думаю, что это заявление будет от меня лично. Возьму на себя право говорить от большинства жителей города.В этом году 6 мая выходила статья , где Вы гарантировали что: «хуже, чем в прошлом году, точно не будет».Но судя по сложившейся ситуации, хочу заявить, что ничего не сделалось в лучшую сторону, ничего! Если только не в худшуюиз обещаний в статье никаких труб не проложили, деревья у жилых домов не поливали. За весь сезон 1 раз приехали. Половину полили, половину забыли. Буквально на днях сквер (почти уже весь высох) в 7 мкр полили два три куста и всё. Было выделено 890 миллионов тенге. Хочу (хотим) узнать на что они пошли. Хочу (хотим) увидеть отчёт, смету. Как и за прошлые 2-3 года когда выделялось столько же каждый сезон.Я думаю, что я имею на это право, знать, куда и как расходовались народные деньги в таком масштабе.PS Жаль, что обычный житель не может участвовать в тендере.Он бы справился лучше



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