Аким! Вы ведь гарантировали!

Уважаемый, Аким города Актау!
Вы наверняка знаете ситуацию с зелёными насаждениями и видите негодования жителей. Следите за комментариями. Поэтому не думаю, что это заявление будет от меня лично. Возьму на себя право говорить от большинства жителей города.
В этом году 6 мая выходила статья
, где Вы гарантировали что: «хуже, чем в прошлом году, точно не будет».
Но судя по сложившейся ситуации, хочу заявить, что ничего не сделалось в лучшую сторону, ничего! Если только не в худшую
из обещаний в статье никаких труб не проложили, деревья у жилых домов не поливали. За весь сезон 1 раз приехали. Половину полили, половину забыли. Буквально на днях сквер (почти уже весь высох) в 7 мкр полили два три куста и всё. Было выделено 890 миллионов тенге. Хочу (хотим) узнать на что они пошли. Хочу (хотим) увидеть отчёт, смету. Как и за прошлые 2-3 года когда выделялось столько же каждый сезон.
Я думаю, что я имею на это право, знать, куда и как расходовались народные деньги в таком масштабе.
PS Жаль, что обычный житель не может участвовать в тендере.
Он бы справился лучше