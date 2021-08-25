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ЛАДА.kz » Народные новости

Аким! Вы ведь гарантировали!

Сегодня, 17:34 Просмотров:970
Уважаемый, Аким города Актау!
Вы наверняка знаете ситуацию с зелёными насаждениями и видите негодования жителей. Следите за комментариями. Поэтому не думаю, что это заявление будет от меня лично. Возьму на себя право говорить от большинства жителей города.
В этом году 6 мая выходила статья, где Вы гарантировали что: «хуже, чем в прошлом году, точно не будет».
Но судя по сложившейся ситуации, хочу заявить, что ничего не сделалось в лучшую сторону, ничего! Если только не в худшую
из обещаний в статье никаких труб не проложили, деревья у жилых домов не поливали. За весь сезон 1 раз приехали. Половину полили, половину забыли. Буквально на днях сквер (почти уже весь высох) в 7 мкр полили два три куста и всё. Было выделено 890 миллионов тенге. Хочу (хотим) узнать на что они пошли. Хочу (хотим) увидеть отчёт, смету. Как и за прошлые 2-3 года когда выделялось столько же каждый сезон.
Я думаю, что я имею на это право, знать, куда и как расходовались народные деньги в таком масштабе.


PS Жаль, что обычный житель не может участвовать в тендере.
Он бы справился лучше

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Комментарии ( 9 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
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  • arelav_74
 Альфарий (Посетители) Сегодня, 21:19
"мы вам обещаем-обещаем, а вам все мало" - Акимат))) а так дело пишут. Убили город в хлам. Интересно когда наш Аким на повышение пойдёт? Может новый что-то сможет сделать.
 
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Maximus (Посетители) Сегодня, 21:01
Вода в Квартиры то ели поступает. Давление низкое. Чайник наполнить тяжело, не говоря уже о том чтобы искупаться. Вот где проблема! Полив тоже необходим. Но как говорить о нем и требовать нормальный полив, когда людям для собственных нужд не хватает воды!». Проблема активно умалчивается и будто специально не решается.
Нужно рационально использовать воду раз её не хватает. А то губится все зелёное в городе и вода по графику для города, а кому-то в «отели» хороший полив и напор с давлением...
 
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  • arelav_74
 Darkman (Посетители) Сегодня, 20:52
И от меня подпись. Требуем отчета! Плюс ко всему дорожники ломают много деревьев и построек при укладке веутримикрорайонных дорог. Примите меры.
 
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  • Darkman
  • diger
  • arelav_74
 watlow (Посетители) Сегодня, 19:57
Наши кому верить. Эти только обещать умеют. Не знаю для чего их держут но точно не во благо города. Пользы от них точно нет. Единственное что они хорошо умеют это осваивать деньги налогоплательщиков.
 
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  • Darkman
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 19:23
Согласен с автором!
 
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  • ЁмоЁ
  • arelav_74
 Око (Посетители) Сегодня, 19:16
Добавлю: к отсутствию полива присоединились "озеленители" которые выкорчевали практически всю траву в городе и беспризорно пасущийся скот который объедает остатки зелени.

всё вижу
 
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 chrome (Посетители) Сегодня, 19:02
Вот еслиб у нас были выборы акимов, такие лапшеВтирательные заявления хорошо бы запоминались и припоминались бы на выборах. А так его назначили, ему сильно беспокоиться не требуется...
 
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 касым (Посетители) Сегодня, 18:48
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 makovka (Посетители) Сегодня, 17:48
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