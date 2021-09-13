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Дорога в тридцатку самых... ...направление понятно, дороги нет!

Сегодня, 17:07 Просмотров:0
2021 год выдался очень особенным для нашего региона, в этот года произошел массовый падеж лошадей, и так как ездить осталось не на чем только как на автомобиле, похоже по этой причине начался массовый ремонт дорог. Наверняка многие жители заметили, что в микрорайонах начал менять внутренние дороги, не знаю был ли это "дембельский" аккорд предыдущего акима или мера для сенатского взноса, но то что дороги начали делать скоро и усердно на лицо. Но вот на что хотелось бы обратить внимание, если в иных странах тридцатки самых дорожные работы планируют для минимизации сроков неудобств, то у нас это делается как и в сельском хозяйстве - сначала садят семена, и только через несколько месяцев появляется основной плод. Так вот и с этими дорогами - сначала появились бордюры, а дорога вырастала только месяцы спустя. Почему так? Вопрос риторический... Сначала думал, может потому что по старой традиции асфальт надо класть в дождь и снег, но потом увидев постоянно ломающуюся и не работающую технику, понял что падеж касается не только лошадей похоже... На фото машина по снятию асфальта которая сняв 50 метров асфальта в обед 10го сентября сказала "ууфф" и вышла из строя перекрыв проезд. Ну думал - "ничего", бывает, починят... Но к сожалению, уже 13е, и вроде бы не пятница, но техника стоит на том же месте.., стоит и ничего не делает, наверное в сенаторы метит..!?? Зато, вокруг гордо красуются новые бордюры, обозначая дорогу которой нет.
Хочется верить что при новом акиме, дороги появятся и путь к лучшему будет не только обозначен, но и просто будет. Мир всем!


Дорога в тридцатку самых... ...направление понятно, дороги нет!
Дорога в тридцатку самых... ...направление понятно, дороги нет!

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