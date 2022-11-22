Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 22 Ноября
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.55 KZT
  • €1 = 473.93 KZT
  • 1 RUB = 7.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Опубликовано: Сегодня, 13:26

Просмотров: 12

Между «клыками» на Бозжыре впервые прошли по стропе

Эстонский слэклайнер Яян Роозе стал первым атлетом, прошедшим по стропе между двумя «клыками» в урочище Бозжыра. Об этом сообщается на официальном сайте Red Bull.

Фото Виктора Магдеева (Victor Magdeyev)
В урочище Бозжыра человек впервые прошел по стропе между двумя скалистыми образованиями – так называемым «клыками». Слэклайнер Яян Роозе из Эстонии рассказал корреспондентам Red Bull о своем опыте, полученном в урочище. Съемочная группа, специалисты по закреплению страховочных систем и атлет прожили на Бозжыре пять дней, чтобы снять видео, которое раскроет это место по-новому.



Бозжыра встретила спортсмена 50-градусной жарой и ветром.

Между «клыками» на Бозжыре впервые прошли по стропе


- За пять дней я получил годовой запас витамина D. Когда я увидел фотографии Бозжыры, был поражен. А когда оказался здесь, обомлел от неземной красоты этого места. Тот факт, что здесь был океан, будоражит воображение. Бозжыра стала вызовом для меня. Это один из самых сложных, но в то же время и красивых моих проектов, - поделился впечатлениями Яян.

Между «клыками» на Бозжыре впервые прошли по стропе


Натянуть стропу было решено между двумя «клыками» урочища. Команда решила использовать экологичный подход к размещению оборудования. Как рассказал Кирилл Белоцерковский, альпинист и специалист по закреплению страховочных систем, первый раз они приезжали сюда в марте и думали, как все сделать технически грамотно и безопасно. Было принято решение закрепить стропу с одной стороны при помощи сеток, набитых камнями. Верхушку другого «клыка» обмотали веревкой и прицепились к ней.

- Бозжыра испытывала мое терпение. До этого у меня не было такого, чтобы из-за погоды приходилось столько ждать. Между «клыками» расстояние 500 метров, и это усложняло задачу. Жара выматывала, ветер сбивал все планы, но команда упорно ждала. И дождалась, - отметил эстонский слэклайнер.

Яян Роозе выразил радость от того факта, что урочище спрятано вдали от цивилизации.

- Просто фантастическое место. Рад, что удалось побывать здесь и воочию увидеть эту уникальную локацию, а также соединить физические возможности человека с красотой природы, - подытожил Яян.

Для справки:
Яян Роозе - трехкратный чемпион мира, обладатель многочисленных мировых рекордов, покоритель самых необычных локаций. Также несколько раз он работал каскадером в голливудских кинопроектах. Ходил по стропе более чем в пятидесяти странах. Принимал участие в концертном туре Мадонны и обучал певицу ходьбе по стропе.

Михаил Одинцов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика