Между «клыками» на Бозжыре впервые прошли по стропе

Фото Виктора Магдеева (Victor Magdeyev)
В урочище Бозжыра человек впервые прошел по стропе между двумя скалистыми образованиями – так называемым «клыками». Слэклайнер Яян Роозе из Эстонии рассказал корреспондентам Red Bull о своем опыте, полученном в урочище. Съемочная группа, специалисты по закреплению страховочных систем и атлет прожили на Бозжыре пять дней, чтобы снять видео, которое раскроет это место по-новому.
Бозжыра встретила спортсмена 50-градусной жарой и ветром.
- За пять дней я получил годовой запас витамина D. Когда я увидел фотографии Бозжыры, был поражен. А когда оказался здесь, обомлел от неземной красоты этого места. Тот факт, что здесь был океан, будоражит воображение. Бозжыра стала вызовом для меня. Это один из самых сложных, но в то же время и красивых моих проектов, - поделился впечатлениями Яян.
Натянуть стропу было решено между двумя «клыками» урочища. Команда решила использовать экологичный подход к размещению оборудования. Как рассказал Кирилл Белоцерковский, альпинист и специалист по закреплению страховочных систем, первый раз они приезжали сюда в марте и думали, как все сделать технически грамотно и безопасно. Было принято решение закрепить стропу с одной стороны при помощи сеток, набитых камнями. Верхушку другого «клыка» обмотали веревкой и прицепились к ней.
- Бозжыра испытывала мое терпение. До этого у меня не было такого, чтобы из-за погоды приходилось столько ждать. Между «клыками» расстояние 500 метров, и это усложняло задачу. Жара выматывала, ветер сбивал все планы, но команда упорно ждала. И дождалась, - отметил эстонский слэклайнер.
Яян Роозе выразил радость от того факта, что урочище спрятано вдали от цивилизации.
- Просто фантастическое место. Рад, что удалось побывать здесь и воочию увидеть эту уникальную локацию, а также соединить физические возможности человека с красотой природы, - подытожил Яян.
Для справки:
Яян Роозе - трехкратный чемпион мира, обладатель многочисленных мировых рекордов, покоритель самых необычных локаций. Также несколько раз он работал каскадером в голливудских кинопроектах. Ходил по стропе более чем в пятидесяти странах. Принимал участие в концертном туре Мадонны и обучал певицу ходьбе по стропе.
Михаил Одинцов
Бозжыра встретила спортсмена 50-градусной жарой и ветром.
- За пять дней я получил годовой запас витамина D. Когда я увидел фотографии Бозжыры, был поражен. А когда оказался здесь, обомлел от неземной красоты этого места. Тот факт, что здесь был океан, будоражит воображение. Бозжыра стала вызовом для меня. Это один из самых сложных, но в то же время и красивых моих проектов, - поделился впечатлениями Яян.
Натянуть стропу было решено между двумя «клыками» урочища. Команда решила использовать экологичный подход к размещению оборудования. Как рассказал Кирилл Белоцерковский, альпинист и специалист по закреплению страховочных систем, первый раз они приезжали сюда в марте и думали, как все сделать технически грамотно и безопасно. Было принято решение закрепить стропу с одной стороны при помощи сеток, набитых камнями. Верхушку другого «клыка» обмотали веревкой и прицепились к ней.
- Бозжыра испытывала мое терпение. До этого у меня не было такого, чтобы из-за погоды приходилось столько ждать. Между «клыками» расстояние 500 метров, и это усложняло задачу. Жара выматывала, ветер сбивал все планы, но команда упорно ждала. И дождалась, - отметил эстонский слэклайнер.
Яян Роозе выразил радость от того факта, что урочище спрятано вдали от цивилизации.
- Просто фантастическое место. Рад, что удалось побывать здесь и воочию увидеть эту уникальную локацию, а также соединить физические возможности человека с красотой природы, - подытожил Яян.
Для справки:
Яян Роозе - трехкратный чемпион мира, обладатель многочисленных мировых рекордов, покоритель самых необычных локаций. Также несколько раз он работал каскадером в голливудских кинопроектах. Ходил по стропе более чем в пятидесяти странах. Принимал участие в концертном туре Мадонны и обучал певицу ходьбе по стропе.
Михаил Одинцов
Оставьте свой комментарий первым.