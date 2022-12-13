Нурдаулет Жарылгапов из Мангистау стал чемпионом мира по қазақ күресі

Состязания борцов стартовали 12 декабря в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Завершаться 14 декабря. В первом чемпионате мира, охватывающем три возрастные группы (взрослую, молодежную и юношескую), принимают участие 350 борцов из 40 государств.В управлении спорта отметили, что конкуренция очень высокая, и это только усилило эффект успешного выступления хозяев соревнований, включая мангистаусцев.Нурдаулет Жарылгапов вышел на ковер в первый же день чемпионата, когда в борьбу вступили взрослые спортсмены в весовых категориях 82, 90, 100 и +100 кг, а женщины определяли сильнейших в весе 75 и +75 кг.- Наш силач в первых схватках одолел соперников из Азербайджана и Узбекистана, а в финале одержал верх над борцом из Кыргызстана Бекболатом Токтогоновым. В итоге Нурдаулет стал чемпионом мира по қазақ күресі, - делится тренер Кайрат Бурбасов.Бронзовые медали в этом весе достались спортсмену из Грузии Георгию Чагелишвили и узбекистанцу Муксину Кисометдинову.Напомним, Кара Бура в июле этого года стал серебряным призером турнира «Қазақстан Барысы», а в ноябре завоевал титул «Степной орел».