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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:03

Просмотров: 321

Грузинский футболист подписал контракт с актауским «Каспием»

Контракт с актауским «Каспием» подписал полузащитник из Грузии.

Джаба Джигаури. Фото из доступных источников
Новым игроком в нашей команде стал 30-летний грузинский футболист Джаба Джигаури.

Он имеет опыт игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Футболист сыграл более 20 матчей за национальную сборную.

В «Каспии» он со всеми игроками принял участие в последнем сборе в Актау, и скоро вместе с ними отправится на очередной сбор в Турцию.

Грузинский футболист подписал контракт с актауским «Каспием»

Грузинский футболист подписал контракт с актауским «Каспием»


Напомним, ранее контракт с актауским «Каспием» подписал защитник из Беларуси Алексей Залеский.



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Комментарии ( 1 )

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 Жанар (Посетители) Сегодня, 14:49
Контракт с актауским «Каспием» подписал полузащитник из Грузии.

Из КАКОЙ, страны будет следующий "игрок", за "Каспий"?!...
Беларусь уже есть, а ЧТО!, местных нет подходящих игроков, или бюджетные деньги стали лишние что стали закупать из других республик?...

Все мы ходим под богом.
 
 

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