Грузинский футболист подписал контракт с актауским «Каспием»

Джаба Джигаури. Фото из доступных источников
Новым игроком в нашей команде стал 30-летний грузинский футболист Джаба Джигаури.
Он имеет опыт игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Футболист сыграл более 20 матчей за национальную сборную.
В «Каспии» он со всеми игроками принял участие в последнем сборе в Актау, и скоро вместе с ними отправится на очередной сбор в Турцию.
Напомним, ранее контракт с актауским «Каспием» подписал защитник из Беларуси Алексей Залеский.
Он имеет опыт игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Футболист сыграл более 20 матчей за национальную сборную.
В «Каспии» он со всеми игроками принял участие в последнем сборе в Актау, и скоро вместе с ними отправится на очередной сбор в Турцию.
Напомним, ранее контракт с актауским «Каспием» подписал защитник из Беларуси Алексей Залеский.