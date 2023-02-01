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ЛАДА.kz » Спорт

Опубликовано: Сегодня, 08:31

Просмотров: 905

Актауский спортсмен Ильдар Ягъяев второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса

Семикратный чемпион мира и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Ильдар Ягъяев побил ещё один рекорд. Ему удалось сделать выход силой с весом в 35 килограммов, чего еще не удавалось никому в мире. Об этом сообщил сам спортсмен.

Коллаж из фото. Фото предоставлены Ильдаром Ягъяевым
Ильдар Ягъяев в ходе подготовки к финалу спортивного фестиваля Tartyl Fest по подтягиванию на турнике установил новый рекорд. Он сделал выход силой с дополнительным весом в 35 килограммов, побив тем самым предыдущий рекорд, установленный испанским спортсменом, который выполнил это физическое упражнение с весом в 34,4 килограмма.

Актауский спортсмен Ильдар Ягъяев второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса

Актауский спортсмен Ильдар Ягъяев второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса


- Рекорд мы засняли в Актау, после чего уже отправили его в Лондон. Подобными действиями мы прививаем молодёжи любовь к спорту, к достижениям. Например, призовой фонд чемпионата, к которому у нас сейчас проходит подготовка, составляет больше 60 миллионов тенге. Из Мангистауской области нас будет девять финалистов по девяти категориям, проходить финал будет 18 февраля в Астане, там определятся сильнейшие атлеты Казахстана. Все, кто хочет поболеть за наших спортсменов – приходите, мы будем рады, - сказала Ильдар Ягъяев.

Актауский спортсмен Ильдар Ягъяев второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса


Спортсмен сообщил, что его второй рекорд, также как и первый, был удостоен места в Книге рекордов Гиннесса. Сертификат, подтверждающий это будет отправлен Ильдару Ягъяеву из Лондона в течение месяца.



Актауский спортсмен Ильдар Ягъяев второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса


Предыдущий рекорд Ильдара - десять подтягиваний на турнике с весом в 40 фунтов, что также вошло в Книгу рекордов Гиннесса.

Напомним, ранее Ильдар Ягъяев, являющийся рекордсменом мира и Книги рекордов Гиннесса, а также победителем проекта «100 новых лиц Казахстана» в 2019 году, высказал претензии управлению физической культуры и спорта Мангистауской области. Обращение спортсмен выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 3 )

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mamashapapasha (Посетители) Сегодня, 09:56
Напомним, ранее Ильдар Ягъяев, являющийся рекордсменом мира и Книги рекордов Гиннесса, а также победителем проекта «100 новых лиц Казахстана» в 2019 году, высказал претензии управлению физической культуры и спорта Мангистауской области. Обращение спортсмен выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

Нужно его сделать руководителем управления. думаю он знает все проблемы изнутри и сделает все чтобы спорт был популярным в Мангистау, если не испортит его власть конечно.
 
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Al Neri (Посетители) Сегодня, 09:52
молодец, так держать!
 
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 09:15
Да за такие заслуги, надо большое поощрение. Жили бы где то за рубежом, вошли бы вы в топ самых высокооплачиваемых спортсменов МИРА cvetok , а у нас только все на бумаге и похвала и все devil
 
 

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