Актауский спортсмен Ильдар Ягъяев второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса

Коллаж из фото. Фото предоставлены Ильдаром Ягъяевым
Ильдар Ягъяев в ходе подготовки к финалу спортивного фестиваля Tartyl Fest по подтягиванию на турнике установил новый рекорд. Он сделал выход силой с дополнительным весом в 35 килограммов, побив тем самым предыдущий рекорд, установленный испанским спортсменом, который выполнил это физическое упражнение с весом в 34,4 килограмма.
- Рекорд мы засняли в Актау, после чего уже отправили его в Лондон. Подобными действиями мы прививаем молодёжи любовь к спорту, к достижениям. Например, призовой фонд чемпионата, к которому у нас сейчас проходит подготовка, составляет больше 60 миллионов тенге. Из Мангистауской области нас будет девять финалистов по девяти категориям, проходить финал будет 18 февраля в Астане, там определятся сильнейшие атлеты Казахстана. Все, кто хочет поболеть за наших спортсменов – приходите, мы будем рады, - сказала Ильдар Ягъяев.
Спортсмен сообщил, что его второй рекорд, также как и первый, был удостоен места в Книге рекордов Гиннесса. Сертификат, подтверждающий это будет отправлен Ильдару Ягъяеву из Лондона в течение месяца.
Предыдущий рекорд Ильдара - десять подтягиваний на турнике с весом в 40 фунтов, что также вошло в Книгу рекордов Гиннесса.
Напомним, ранее Ильдар Ягъяев, являющийся рекордсменом мира и Книги рекордов Гиннесса, а также победителем проекта «100 новых лиц Казахстана» в 2019 году, высказал претензии управлению физической культуры и спорта Мангистауской области. Обращение спортсмен выложил на своей странице в социальной сети Instagram.
Михаил Одинцов
- Рекорд мы засняли в Актау, после чего уже отправили его в Лондон. Подобными действиями мы прививаем молодёжи любовь к спорту, к достижениям. Например, призовой фонд чемпионата, к которому у нас сейчас проходит подготовка, составляет больше 60 миллионов тенге. Из Мангистауской области нас будет девять финалистов по девяти категориям, проходить финал будет 18 февраля в Астане, там определятся сильнейшие атлеты Казахстана. Все, кто хочет поболеть за наших спортсменов – приходите, мы будем рады, - сказала Ильдар Ягъяев.
Спортсмен сообщил, что его второй рекорд, также как и первый, был удостоен места в Книге рекордов Гиннесса. Сертификат, подтверждающий это будет отправлен Ильдару Ягъяеву из Лондона в течение месяца.
Предыдущий рекорд Ильдара - десять подтягиваний на турнике с весом в 40 фунтов, что также вошло в Книгу рекордов Гиннесса.
Напомним, ранее Ильдар Ягъяев, являющийся рекордсменом мира и Книги рекордов Гиннесса, а также победителем проекта «100 новых лиц Казахстана» в 2019 году, высказал претензии управлению физической культуры и спорта Мангистауской области. Обращение спортсмен выложил на своей странице в социальной сети Instagram.
Михаил Одинцов