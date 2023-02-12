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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:59

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«Каспий» подписал контракт с актаускими футболистами

В составе «Каспия» будут играть ещё два воспитанника мангистауского футбола.

Фото пресс-службы «Каспия»
Как сообщает пресс-служба клуба, «Каспий» подписал контракты с местными футболистами Ануаром Бекмырза и Тимуром Реджеповым.

Ануар Бекмырза в составе «Каспия» сыграл две игры в рамках Премьер Лиги РК, а также принял участие в трёх матчах Кубка Казахстана.

«Каспий» подписал контракт с актаускими футболистами


Тимур Реджепов в составе «Каспия» провёл один матч в рамках Премьер Лиги РК и был капитаном молодежной команды «Каспий-М».

«Каспий» подписал контракт с актаускими футболистами


К слову, контрольная игра против латвийского клуба «Лиепая», которая прошла сегодня, 12 ферваля, закончилась нашей победой. Голы в этой встречи забили Георгий Панцулая и Джаба Джигаури.

«Каспий» подписал контракт с актаускими футболистами



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