«Каспий» подписал контракт с актаускими футболистами

Как сообщает пресс-служба клуба, «Каспий» подписал контракты с местными футболистами Ануаром Бекмырза и Тимуром Реджеповым.Ануар Бекмырза в составе «Каспия» сыграл две игры в рамках Премьер Лиги РК, а также принял участие в трёх матчах Кубка Казахстана.Тимур Реджепов в составе «Каспия» провёл один матч в рамках Премьер Лиги РК и был капитаном молодежной команды «Каспий-М».К слову, контрольная игра против латвийского клуба «Лиепая», которая прошла сегодня, 12 ферваля, закончилась нашей победой. Голы в этой встречи забили Георгий Панцулая и Джаба Джигаури.