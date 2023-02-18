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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:49

Просмотров: 412

«Каспий» подписал контракт с очередным футболистом из Актау

Футбольный клуб «Каспий» принял еще одного местного игрока.

Фото пресс-службы «Каспия»
Актауский клуб «Каспий» подписал контракт с воспитанником Мангистауского футбола, а именно с Мирасом Тулиевым.

Мирас Тулиев в составе молодежной сборной РК сыграл 26 матчей и забил один гол.

В Премьер-Лиге страны он сыграл 67 игр и отметился одним забитым мячом.

Напомним, на прошлой неделе «Каспий» подписал контракт с двумя актаускими футболистами.

«Каспий» подписал контракт с очередным футболистом из Актау



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:21
Можно подумать ЧТО!, очередной футболист как и вся команда приносит пользу для РК, или для области...
Содержат их на бюджетные деньги, которые можно было бы использовать для других целей...
Хотя всё равно часть разворуют... umnik

Все мы ходим под богом.
 
 

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