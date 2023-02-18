«Каспий» подписал контракт с очередным футболистом из Актау

Фото пресс-службы «Каспия»
Актауский клуб «Каспий» подписал контракт с воспитанником Мангистауского футбола, а именно с Мирасом Тулиевым.
Мирас Тулиев в составе молодежной сборной РК сыграл 26 матчей и забил один гол.
В Премьер-Лиге страны он сыграл 67 игр и отметился одним забитым мячом.
Напомним, на прошлой неделе «Каспий» подписал контракт с двумя актаускими футболистами.
Мирас Тулиев в составе молодежной сборной РК сыграл 26 матчей и забил один гол.
В Премьер-Лиге страны он сыграл 67 игр и отметился одним забитым мячом.
Напомним, на прошлой неделе «Каспий» подписал контракт с двумя актаускими футболистами.