Когда болельщики смогут смотреть матчи на обновлённом стадионе в Актау

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Для проведения домашних матчей на стадионе «Жас Канат» провели ремонтные и подготовительные работы.
Запланированная игра 7 мая между «Каспием» и «Атырау» теперь пройдет на своем поле.
Подготовка к данному матчу, как отметили в футбольном клубе, будет проведена на высоком уровне.
Напомним, футбольная команда «Каспий» первые свои календарные домашние матчи Премьер-Лиги Чемпионата Казахстана проводила на стадионе «Жас Кыран» в Алматы. Такое решение было принято в связи с заменой искусственного газона на стадионе «Жас Канат» в Актау.
Запланированная игра 7 мая между «Каспием» и «Атырау» теперь пройдет на своем поле.
Подготовка к данному матчу, как отметили в футбольном клубе, будет проведена на высоком уровне.
Напомним, футбольная команда «Каспий» первые свои календарные домашние матчи Премьер-Лиги Чемпионата Казахстана проводила на стадионе «Жас Кыран» в Алматы. Такое решение было принято в связи с заменой искусственного газона на стадионе «Жас Канат» в Актау.
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