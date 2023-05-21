Актауский «Каспий» на выезде сыграл с «Актобе»

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В матче IX тура чемпионата Казахстана 21 мая «Каспий» встретился в Актобе с одноименной местной командой.
Судя по реакции зрителей, игра прошла очень слабо. Допущено множество нарушений со стороны обеих сторон. Команды брали поочередно инициативу в свои руки, но матч так и закончился вничью со счетом 0:0. Видно, как хозяев поля после матча освистывали свои же болельщики.
В турнирной таблице «Каспий» занимает 12 строчку.
Напомним, футболист из Беларуси забил первый мяч за наш «Каспий».
Судя по реакции зрителей, игра прошла очень слабо. Допущено множество нарушений со стороны обеих сторон. Команды брали поочередно инициативу в свои руки, но матч так и закончился вничью со счетом 0:0. Видно, как хозяев поля после матча освистывали свои же болельщики.
В турнирной таблице «Каспий» занимает 12 строчку.
Напомним, футболист из Беларуси забил первый мяч за наш «Каспий».
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