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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:35

Просмотров: 185

Болельщики «Каспия» устроили скандал в Актау? Ситуацию прокомментировали в клубе

Распространяемое сообщение о том, что болельщики команды «Каспий» устроили дебош, прокомментировали в местном футбольном клубе.

Матч «Каспий»-«Астана». Фото автора
В футбольном клубе «Каспий» сообщили, что в социальных сетях появилась недостоверная информация о скандале, который якобы устроили актауские болельщики. Мол, фанаты зашли в командную раздевалку и затеяли потасовку с футболистами.

Как заявили в футбольном клубе «Каспий», после игры один из болельщиков зашел с разрешения в раздевалку и пожелал удачи игрокам, которые покинули клуб. Он получил на память футболку от полузащитника «Каспия» Джамбула Джигаури.

- Все происходило спокойно, а не так, как это было преподнесено в социальных сетях, - отметили в клубе.


Напоминаем, что Думан Нарзилдаев, Джамбули Джигаури, Алексей Залеский, Георгий Панцулая, Вилус Арманавичюс, Ержан Токотаев, Станислав Крапухин, Абдуллай Диакате и Рубен Бригидо покинули клуб с согласия обеих сторон.

В матче 13-го тура Казахстанской премьер-лиги на прошлой неделе «Каспий» сыграл дома со столичной «Астаной». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



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