Болельщики «Каспия» устроили скандал в Актау? Ситуацию прокомментировали в клубе

- Все происходило спокойно, а не так, как это было преподнесено в социальных сетях, - отметили в клубе.

В футбольном клубе «Каспий» сообщили, что в социальных сетях появилась недостоверная информация о скандале, который якобы устроили актауские болельщики. Мол, фанаты зашли в командную раздевалку и затеяли потасовку с футболистами.Как заявили в футбольном клубе «Каспий», после игры один из болельщиков зашел с разрешения в раздевалку и пожелал удачи игрокам, которые покинули клуб. Он получил на память футболку от полузащитника «Каспия» Джамбула Джигаури.Напоминаем, что Думан Нарзилдаев, Джамбули Джигаури, Алексей Залеский, Георгий Панцулая, Вилус Арманавичюс, Ержан Токотаев, Станислав Крапухин, Абдуллай Диакате и Рубен Бригидо покинули клуб с согласия обеих сторон.В матче 13-го тура Казахстанской премьер-лиги на прошлой неделе «Каспий» сыграл дома со столичной «Астаной». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.