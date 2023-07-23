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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:57

Просмотров: 866

Очередной турнир в Европе покорил актауский теннисист

12-летний Балкан Нурдаулет завоевал «золото» на турнире в Австрии.

Фото предоставил личный тренер спортсмена Берекет Жанибеков
Второй турнир под названием Austrian Youth Open Kufstein среди детей до 12 лет прошёл в Куфштайне с 15 по 22 июля на грунтовом корте и собрал 160 теннисистов из разных стран (80 мальчиков и 80 девочек). Подготовку к соревнованиям Балкан Нурдаулет проводил со своим личным тренером Берекетом Жанибековым на улице.

Балкан Нурдаулет играл в парном разряде с нашим соотечественником Ахмади Махановым из Актобе. Они уверенно дошли до финала, где также с разгромным счетом обыграли итальянско-румынскую пару со счетом 7:5, 6:2.

Очередной турнир в Европе покорил актауский теннисист

Очередной турнир в Европе покорил актауский теннисист

Очередной турнир в Европе покорил актауский теннисист


Следующие соревнования, в которых примет участие Балкан Нурдаулет - это кубок Казахстана среди игроков до 12 лет в начале августа. В этом же месяце он планирует сыграть на турнирах в Германии и Испании.

Напомним, на турнире в Фюрстенфельде Балкан Нурдаулет в парном разряде вместе с Мэлом Герини из Франции дошли до финала, где уступили паре из Словении и завоевали серебряную награду.



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