Исполняющий обязанности главного тренера Сашко Попоски прокомментировал игру «Каспий»-«Актобе»

Фото пресс-службы футбольного клуба
Исполняющий обязанности главного тренера Сашко Попоски поблагодарить всех своих игроков, включая запасных и даже тех, кто не попал в заявку.
- Благодарен им за энергию, страсть, и борьбу на каждом сантиметре поля, которую они показали в этой игре. В Караганде мы играли вдесятером, а в Актау нас было - 12! Хочу выразить огромную благодарность нашим болельщикам! Вы создали невероятную атмосферу на игре. Ждем в каждой игре такую страсть от вас! Да, сегодня немного не хватило, но мы продолжаем двигаться вперед и обязательно достигнем своих целей. Ждем вас на следующей домашней игре, без вас не получится победить. И еще раз спасибо всем, кто болел за нас, - сказал Сашко Попоски.
Также Сашко Попоски, поблагодарил ФК «Актобе» за хорошую и интересную игру.
- Я понимаю, им было тяжелее, так как они недавно сыграли в Грузии, но такова участь больших команд: играть и в среду, и в воскресенье, - отметил тренер ФК «Каспий».
Напомним, в игре межу «Каспий» и «Актобе» свои первые голы за актаускую команду забили иностранные футболисты.
- Благодарен им за энергию, страсть, и борьбу на каждом сантиметре поля, которую они показали в этой игре. В Караганде мы играли вдесятером, а в Актау нас было - 12! Хочу выразить огромную благодарность нашим болельщикам! Вы создали невероятную атмосферу на игре. Ждем в каждой игре такую страсть от вас! Да, сегодня немного не хватило, но мы продолжаем двигаться вперед и обязательно достигнем своих целей. Ждем вас на следующей домашней игре, без вас не получится победить. И еще раз спасибо всем, кто болел за нас, - сказал Сашко Попоски.
Также Сашко Попоски, поблагодарил ФК «Актобе» за хорошую и интересную игру.
- Я понимаю, им было тяжелее, так как они недавно сыграли в Грузии, но такова участь больших команд: играть и в среду, и в воскресенье, - отметил тренер ФК «Каспий».
Напомним, в игре межу «Каспий» и «Актобе» свои первые голы за актаускую команду забили иностранные футболисты.
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