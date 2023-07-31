Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 31 Июля
+27...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.07 KZT
  • €1 = 492.1 KZT
  • 1 RUB = 4.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:19

Просмотров: 559

Исполняющий обязанности главного тренера Сашко Попоски прокомментировал игру «Каспий»-«Актобе»

Сашко Попоски поблагодарил игроков и болельщиков футбольного клуба «Каспий» за отличную игру против ФК «Актобе».

Фото пресс-службы футбольного клуба
Исполняющий обязанности главного тренера Сашко Попоски поблагодарить всех своих игроков, включая запасных и даже тех, кто не попал в заявку.

Исполняющий обязанности главного тренера Сашко Попоски прокомментировал игру «Каспий»-«Актобе»


Исполняющий обязанности главного тренера Сашко Попоски прокомментировал игру «Каспий»-«Актобе»


- Благодарен им за энергию, страсть, и борьбу на каждом сантиметре поля, которую они показали в этой игре. В Караганде мы играли вдесятером, а в Актау нас было - 12! Хочу выразить огромную благодарность нашим болельщикам! Вы создали невероятную атмосферу на игре. Ждем в каждой игре такую страсть от вас! Да, сегодня немного не хватило, но мы продолжаем двигаться вперед и обязательно достигнем своих целей. Ждем вас на следующей домашней игре, без вас не получится победить. И еще раз спасибо всем, кто болел за нас, - сказал Сашко Попоски.

Исполняющий обязанности главного тренера Сашко Попоски прокомментировал игру «Каспий»-«Актобе»


Исполняющий обязанности главного тренера Сашко Попоски прокомментировал игру «Каспий»-«Актобе»


Исполняющий обязанности главного тренера Сашко Попоски прокомментировал игру «Каспий»-«Актобе»


Также Сашко Попоски, поблагодарил ФК «Актобе» за хорошую и интересную игру.

- Я понимаю, им было тяжелее, так как они недавно сыграли в Грузии, но такова участь больших команд: играть и в среду, и в воскресенье, - отметил тренер ФК «Каспий».

Исполняющий обязанности главного тренера Сашко Попоски прокомментировал игру «Каспий»-«Актобе»


Исполняющий обязанности главного тренера Сашко Попоски прокомментировал игру «Каспий»-«Актобе»


Исполняющий обязанности главного тренера Сашко Попоски прокомментировал игру «Каспий»-«Актобе»


Напомним, в игре межу «Каспий» и «Актобе» свои первые голы за актаускую команду забили иностранные футболисты.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика