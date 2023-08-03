Чемпионат мира по шахматам среди школьников стартует в Актау

Иллюстративное фото с сайта kzvesti.kz
Открытие чемпионата мира по шахматам среди школьников-любителей состоится завтра, 4 августа. В нем примут участие около 400 участников из более чем 50 стран.
Как сообщили организаторы турнира, жители и гости Мангистауской области могут посетить чемпионат и встретиться с участниками.
- Зрители свободно могут посетить турнир, соблюдая условия, чтобы не мешать игрокам. Доступ в игровой зал будет закрыт для посещения в ходе туров, - добавили организаторы.
Напомним, в Актау состоится турнир по шахматам, в котором примут участие школьники из таких стран, как Парагвай, Перу, Мадагаскар, Сан-Томе, Принсипи и других.
Как сообщили организаторы турнира, жители и гости Мангистауской области могут посетить чемпионат и встретиться с участниками.
- Зрители свободно могут посетить турнир, соблюдая условия, чтобы не мешать игрокам. Доступ в игровой зал будет закрыт для посещения в ходе туров, - добавили организаторы.
Напомним, в Актау состоится турнир по шахматам, в котором примут участие школьники из таких стран, как Парагвай, Перу, Мадагаскар, Сан-Томе, Принсипи и других.
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