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ЛАДА.kz » Спорт

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 11:26

Просмотров: 327

Чемпионат мира по шахматам среди школьников стартует в Актау

Торжественная церемония открытия World Schools Team Championship состоится 4 августа в 10:40 часов, в Ассамблее народов Казахстана в 34 микрорайоне. Сам турнир будет проходить в «Halyk Arena».

Иллюстративное фото с сайта kzvesti.kz
Открытие чемпионата мира по шахматам среди школьников-любителей состоится завтра, 4 августа. В нем примут участие около 400 участников из более чем 50 стран.

Как сообщили организаторы турнира, жители и гости Мангистауской области могут посетить чемпионат и встретиться с участниками.

- Зрители свободно могут посетить турнир, соблюдая условия, чтобы не мешать игрокам. Доступ в игровой зал будет закрыт для посещения в ходе туров, - добавили организаторы.

Напомним, в Актау состоится турнир по шахматам, в котором примут участие школьники из таких стран, как Парагвай, Перу, Мадагаскар, Сан-Томе, Принсипи и других.



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