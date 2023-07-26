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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:21

Просмотров: 392

Из Перу и Каймановых островов: в Актау пройдёт чемпионат мира по шахматам среди школьников

Спортивное состязание пройдёт с 3 по 8 августа в Актау. В регион съедутся сильнейшие команды из 50 стран мира, сообщает Казахстанская федерация шахмат.

Фото из открытых источников
В Актау с 3 по 8 августа состоится чемпионат мира по шахматам «World Schools Team Championship». Особенностью чемпионата станет то, что в нём примут участие не воспитанники шахматных клубов и секций, а обычные школьники-любители шахмат.

Чемпионат пройдёт в двух категориях: до 12 лет и до 18 лет.

По данным организаторов, ожидается участие порядка 300 участников из 50 стран.

- Самый долгий путь до Актау предстоит преодолеть участникам из Парагвая, Перу, Мадагаскара, Сан-Томе и Принсипи. География чемпионата, действительно, впечатляет: школьники с четырёх континентов слетятся в Актау, чтобы защитить честь своей школы и страны, сразиться за звание чемпионов мира и найти новых друзей из разных уголков света. Например, на турнире можно будет познакомиться с жителями Каймановых островов, которых всего около 68 000 человек (для сравнения это меньше населения Жезказгана), - рассказали организаторы мероприятия.

Казахстан на чемпионате будут представлять 10 школ из шести городов:
1. IT школа-лицей, Актау;
2. Школа-лицей №7 им. Н. Марабаева, Актау;
3. Специализированный лицей №92 им. М. Ганди, Алматы;
4. Республиканская физико-математическая школа, Алматы;
5. Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Алматы;
6. Школа-лицей №72, Астана;
7. Республиканская физико-математическая школа, Астана;
8. Областной лицей-интернат «Білім-Инновация», Атырау;
9. Школа-лицей №8 для одарённых детей, Павлодар;
10. IT-лицей № 9 имени О. Жолдасбекова, Шымкент.

- Ребята с нетерпением ждут чемпионат, готовы радушно принимать иностранных гостей и активно готовятся, чтобы показать высокий класс игры. Для эффективной подготовки команд Казахстанской федерацией шахмат организован учебно-тренировочный сбор в Бурабае, который пройдёт накануне чемпионата. Предстоящий турнир в очередной раз докажет, насколько для любви к шахматам нет границ. Подтверждением этому может служить, например, то, что школьник из Павлодара Вадим Дерксен поедет в Актау, даже несмотря на перелом ноги. Лишь бы не подвести свою команду. Двое других ребят готовы провести свои дни рождения вдалеке от дома, находясь на чемпионате. Один из них – Нурислам Айнакул, ученик IT-лицея №9 имени О. Жолдасбекова г. Шымкента. Второй – Рикардо Гаэль Брито Де Ла О прилетит из Мехико, - отметили организаторы турнира.

При этом, по заверениям организаторов, именинникам и остальным участникам чемпионата скучать не придётся. Помимо основной официальной части турнира для гостей подготовлена насыщенная экскурсионно-развлекательная программа.

Торжественная церемония открытия состоится 4 августа в 11:00 в Доме дружбы Ассамблеи народов Казахстана, в 34 микрорайоне.

Сам турнир будет проходить во Дворце спорта «Halyk Arena».

Организаторами чемпионата выступают Международная и Казахстанская федерации шахмат. Генеральным партнёром и главным спонсором является «Freedom Holding Corp». Мероприятие проводится при содействии акимата Мангистауской области.



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