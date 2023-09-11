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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 23:14

Просмотров: 2

Впервые в истории: шахматистка из Актау в составе сборной Казахстана выиграла «серебро» на чемпионате мира

Лидер сборной Казахстана из Актау Бибисара Асаубаева выиграла серебряную медаль на чемпионате мира.

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В польском городе Быдгоще сегодня, 11 сентября, в напряженном финале женского командного чемпионата мира по быстрым шахматам сборная Казахстана уступила сборной Грузии и заняла второе место чемпионата мира.

На групповой стадии команды не смогли выявить победителя (1:1), поэтому в финале обе команды были настроены на победу.

Впервые в истории: шахматистка из Актау в составе сборной Казахстана выиграла «серебро» на чемпионате мира


В первом раунде финала сборная Грузии с небольшим перевесом переиграла нашу команду 1,5:2,5, при этом Бибисара Асаубаева (рейтинг ФИДЭ 2439), игравшая с грузинским гроссмейстером Беллой Хотенашвили (рейтинг ФИДЭ 2423), свела свою партию вничью 0,5:0,5.

Второй решающий раунд, как и полуфинал днем ранее, оказался непростым для казахстанских шахматисток. Грузинские спортсменки смогли нарастить потенциал и довести раунд до победы со счетом 3,5:0,5.

Впервые в истории: шахматистка из Актау в составе сборной Казахстана выиграла «серебро» на чемпионате мира


Несмотря на поражение от Грузии, сборная Казахстана впервые в истории добралась до финала командного чемпионата мира по быстрым шахматам, что является огромным успехом для нашей страны.

Впервые в истории: шахматистка из Актау в составе сборной Казахстана выиграла «серебро» на чемпионате мира


Напомним, Бибисара Асаубаева одержала верх над соперницей из Германии в четвертьфинале чемпионата мира.

На следующий день Бибисара Асаубаева в составе сборной Казахстана переиграла соперницу из Франции на тай-брейке в полуфинале чемпионата мира.



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