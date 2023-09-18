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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 17:10

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Юный теннисист из Актау в составе сборной взял «бронзу» чемпионата Азии

В составе сборной Казахстана среди мальчиков до 12 лет сыграл наш теннисист Балкан Нурдаулет. Результатами поделился его личный тренер Берекет Жанибеков.

Фото предоставил Берекет Жанибеков
В Шымкенте с 12 по 17 сентября прошел турнир «ITF Asia 12&under Team Competition Finals 2023». В составе сборной страны среди мальчиков выступил воспитанник теннисного центра Актау - 12-летний Балкан Нурдаулет. Также в сборную вошли Ахмади Маханов из Актобе и теннисист из Алматы Амир Аскар.

В групповом этапе сборная Казахстана сначала встретилась с командой из Мьянмы, выиграв со счетом 3:0, следом опередила сборную из Макао с аналогичным счетом. В основной сетке в четвертьфинале с таким же успехом (3:0) они обыграли сборную команду Chinese Taipei из Китая. В полуфинале наши уступили теннисистам из Гонконга со счетом 0:2. В борьбе за третье место мы одолели команду из Мьянмы со счетом 2:0. Таким образом, наша сборная стала обладателем бронзовой награды.

Сборная Казахстана среди девочек до 12 лет также заняла третье место.

Напомним, в июле этого года Балкан Нурдаулет завоевал «золото» на турнире в Австрии.

Юный теннисист из Актау в составе сборной взял «бронзу» чемпионата Азии





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