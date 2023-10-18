Историческая победа Казахстана в Хельсинки на отборе на Евро-2024: в составе сборной сыграл уроженец Актау

Фото: КФФ
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Сенсационный поединок между Казахстаном прошёл 17 октября. Историческую победу одержали наши футболисты, в том числе за сборную страны играл спортсмен из Актау Нуралы Алип.
Казахстанская команда впервые одолела Финляндию со счётом 2:1 после пяти поражений и одной ничьи.
Казахстан был представлен игроками: Шацкий, Алип, Быстров, Тагыберген, Самородов, Вороговский, Каиров, Зайнутдинов, Оразов, Бейсебеков, Марочкин.
Финны, как пишет издание Vesti.kz, первыми вышли вперед после гола Роберта Тэйлора на 28-й минуте.
Казахстан в концовке матча благодаря дублю Бахтиера Зайнутдинова (77-я и 90-я минута) склонил чашу весов в свою пользу.
Зайнутдинов с 14-ю голами стал единоличным лидером в списке бомбардиров национальной команды.
Отметим, что сборная Казахстана впервые сумела обыграть Финляндию. Кроме того, подопечные Адиева, набрав 15 очков, поднялись на третье место в группе H.
Нуралы Алип - известный казахстанский футболист, родившийся в Актау и выступавший ранее за российский клуб «Зенит».
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Казахстанский футболист получил медали за чемпионство в 2022-м и 2023-м годах, а также награды за победы в двух Суперкубках России.
Сенсационный поединок между Казахстаном прошёл 17 октября. Историческую победу одержали наши футболисты, в том числе за сборную страны играл спортсмен из Актау Нуралы Алип.
Казахстанская команда впервые одолела Финляндию со счётом 2:1 после пяти поражений и одной ничьи.
Казахстан был представлен игроками: Шацкий, Алип, Быстров, Тагыберген, Самородов, Вороговский, Каиров, Зайнутдинов, Оразов, Бейсебеков, Марочкин.
Финны, как пишет издание Vesti.kz, первыми вышли вперед после гола Роберта Тэйлора на 28-й минуте.
Казахстан в концовке матча благодаря дублю Бахтиера Зайнутдинова (77-я и 90-я минута) склонил чашу весов в свою пользу.
Зайнутдинов с 14-ю голами стал единоличным лидером в списке бомбардиров национальной команды.
Отметим, что сборная Казахстана впервые сумела обыграть Финляндию. Кроме того, подопечные Адиева, набрав 15 очков, поднялись на третье место в группе H.
Таблица с сайта Vesti.kz
Нуралы Алип - известный казахстанский футболист, родившийся в Актау и выступавший ранее за российский клуб «Зенит».
Читайте также: Санкт-Петербургский «Зенит» выкупил экс-игрока «Каспия» за 1,7 миллиона евро
Казахстанский футболист получил медали за чемпионство в 2022-м и 2023-м годах, а также награды за победы в двух Суперкубках России.
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