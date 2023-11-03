Ильдар Ягъяев из Актау посетил офис Книги рекордов Гиннесса

- Наградили 5-ю сертификатами Гиннесса, книжкой, обсудили дальнейшие перспективы и новые рекорды, а также фото для обложки, - поделился спортсмен.

- К сожалению, пока ее будет меньше (мотивации – прим. автора), так как я являюсь еще отцом двух прекрасных деток, которых нужно обеспечить всем необходимым, решить вопросы с документами и успеть собрать капусту. Хотелось бы дать напутствия молодому поколению: продолжайте заниматься тем спортом, который по душе, а не в котором больше платят, пишите, кричите о несправедливости, с которой столкнулись и никогда не отчаивайтесь, ведь за каждой тягостью наступает облегчение, - сказал Ильдар.