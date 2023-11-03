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ЛАДА.kz » Спорт

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 12:04

Просмотров: 348

Ильдар Ягъяев из Актау посетил офис Книги рекордов Гиннесса

Ильдара Ягъяева из Актау пригласили в главный офис компании Guinness World Records в Лондоне в связи с вручением сертификатов об установлении пяти мировых рекордов. Об этом спортсмен сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Фото со страницы Ильдара Ягъяева в Instagram
Ныне живущий и трудящийся в Лондоне уроженец нашего города Ильдар Ягъяев получил приглашение в головной офис компании Guinness World Records. Его наградили пятью сертификатами, подтверждающими установление Ильдаром пяти рекордов в стритлифтинге и стрит-воркауте.

Ильдар Ягъяев из Актау посетил офис Книги рекордов Гиннесса


- Наградили 5-ю сертификатами Гиннесса, книжкой, обсудили дальнейшие перспективы и новые рекорды, а также фото для обложки, - поделился спортсмен.


Ильдар Ягъяев из Актау посетил офис Книги рекордов Гиннесса


Он отметил, что не собирается останавливаться на достигнутом, так как действия Ильдара и его команды мотивируют молодое поколение к занятию спортом.

- К сожалению, пока ее будет меньше (мотивации – прим. автора), так как я являюсь еще отцом двух прекрасных деток, которых нужно обеспечить всем необходимым, решить вопросы с документами и успеть собрать капусту. Хотелось бы дать напутствия молодому поколению: продолжайте заниматься тем спортом, который по душе, а не в котором больше платят, пишите, кричите о несправедливости, с которой столкнулись и никогда не отчаивайтесь, ведь за каждой тягостью наступает облегчение, - сказал Ильдар.




Напомним, летом этого года президент федерации Мангистауской области по стритворкауту и стритлифтингу Ильдар Ягъяев, дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса и обладатель семи медалей чемпионатов мира по стритлифтингу и стритворкауту уехал на заработки в Англию. Он рассказал, что может позволить себе на недельную зарплату в Англии.



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