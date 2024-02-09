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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:26

Просмотров: 4

Попавшийся на допинге боксер из Мангистау Саматали Тольтаев дебютирует на профи-ринге

Мангистауский боксер, бывший член национальной сборной страны и бронзовый призер чемпионата Азии-2022 Саматали Тольтаев проведет свой дебютный поединок в профессионалах, сообщает Sports.kz.

Фото из архива
По информации Sports.kz, Саматали Тольтаев проведет свой дебютный поединок на профи-ринге.

Он выступит на вечере бокса в Стамбуле (Турция) 18 февраля и сразится с местным бойцом Рефиком Тарханом (3-3, 1 КО).

Встреча полусреднего веса рассчитана на четыре раунда.

Напомним, летом 2023 года Саматали Тольтаева дисквалифицировали за употребление допинга. В его пробе был обнаружен запрещенный препарат оралтуринабол, который является анаболическим стероидом. Боксер был дисквалифицирован до 31 марта 2026 года и исключен из сборной Казахстана.



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