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ЛАДА.kz » Спорт

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 16:31

Просмотров: 113

Где в Мангистау посмотреть матч сборной Казахстана с Грецией

Сборная Греции сегодня, 21 марта, в Афинах сыграет против сборной Казахстана в полуфинале стыков Путь C чемпионата Европы-2024 по футболу. Поединок начнется в 00.35 по казахстанскому времени, сообщает sportarena.kz.

фото с сайта kazfootball.kz
Прямая трансляция матча Греция — Казахстан будет доступна для просмотра на телеканалах Qazaqstan и Qazsport, а также с помощью матч-центра «СЭ».
Победитель этой игры останется в шаге от выхода на чемпионат Европы и сразиться с парой Грузия — Люксембург.

Чемпионат Европы по футболу в этом году пройдёт в десяти германских городах - Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кёльне, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте (14 июня - 14 июля), сообщает sportarena.kz.

Помимо возможности выхода на чемпионат Европы, этот матч интересен еще и тем, что член исполкома Казахстанской федерации футбола Тимур Турлов обещал в случае победы над Грецией выплатить команде 100 миллионов тенге.



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