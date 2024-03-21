Где в Мангистау посмотреть матч сборной Казахстана с Грецией

фото с сайта kazfootball.kz
Прямая трансляция матча Греция — Казахстан будет доступна для просмотра на телеканалах Qazaqstan и Qazsport, а также с помощью матч-центра «СЭ».
Победитель этой игры останется в шаге от выхода на чемпионат Европы и сразиться с парой Грузия — Люксембург.
Чемпионат Европы по футболу в этом году пройдёт в десяти германских городах - Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кёльне, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте (14 июня - 14 июля), сообщает sportarena.kz.
Помимо возможности выхода на чемпионат Европы, этот матч интересен еще и тем, что член исполкома Казахстанской федерации футбола Тимур Турлов обещал в случае победы над Грецией выплатить команде 100 миллионов тенге.
Победитель этой игры останется в шаге от выхода на чемпионат Европы и сразиться с парой Грузия — Люксембург.
Чемпионат Европы по футболу в этом году пройдёт в десяти германских городах - Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кёльне, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте (14 июня - 14 июля), сообщает sportarena.kz.
Помимо возможности выхода на чемпионат Европы, этот матч интересен еще и тем, что член исполкома Казахстанской федерации футбола Тимур Турлов обещал в случае победы над Грецией выплатить команде 100 миллионов тенге.
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