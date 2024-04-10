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ЛАДА.kz » Спорт

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 12:33

Просмотров: 164

Матч между «Каспием» и «Алтаем» пройдет в Жанаозене: болельщиков призывают поддержать команду

Жителей Актау и Жанаозена приглашают на игру футбольных клубов (ФК) «Каспий» и «Алтай».

Фото: Pixabay
О проведении матча сообщили в пресс-службе ФК «Каспий».

- Уважаемые болельщики! Футбольный клуб «Каспий» проведет матчи сезона 2024 года в Жанаозене. Игры пройдут на стадионе имени Амина Туякова. Наша первая домашняя игра состоится 12 апреля в 14:00 часов против усть-каменогорского «Алтая». Ждем всех!, - сказано в сообщении.


Церемония открытия состоится в 13:30 часов.



О том, что «каспийцы» будут принимать соперников в Жанаозене, сообщил журналист Айдын Кожахмет. Меры были приняты по инициативе местных властей из-за того, что на футбольном поле в Актау перестилают изношенный газон.



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