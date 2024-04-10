Матч между «Каспием» и «Алтаем» пройдет в Жанаозене: болельщиков призывают поддержать команду

- Уважаемые болельщики! Футбольный клуб «Каспий» проведет матчи сезона 2024 года в Жанаозене. Игры пройдут на стадионе имени Амина Туякова. Наша первая домашняя игра состоится 12 апреля в 14:00 часов против усть-каменогорского «Алтая». Ждем всех!, - сказано в сообщении.

О проведении матча сообщили в пресс-службе ФК «Каспий».Церемония открытия состоится в 13:30 часов.О том, что «каспийцы» будут принимать соперников в Жанаозене, сообщил журналист Айдын Кожахмет. Меры были приняты по инициативе местных властей из-за того, что на футбольном поле в Актау перестилают изношенный газон.