«Несмотря на заслуги»: ведущий велогонщик из Актау не поехал на Олимпийские игры

После того, как велогонщика Сергея Пономарева лишили заслуженной возможности представлять Казахстан на Олимпийских играх в этом году в Париже, областная федерация велоспорта направила официальный запрос в министерство туризма и спорта РК, но ответа по сей день так и не получила.

Сергей Пономарев. Фото предоставила Жануя Сеитова

По словам старшего тренера Мангистауской области по велоспорту и личного наставника спортсмена Жануи Сеитовой, на Олимпийские игры представлять Казахстан едет другой спортсмен.

К сожалению, ответа от министерства туризма и спорта РК мы не получили, хотя отправляли письмо официально через портал «e-Otinish» еще 10 июля. Прошло 19 дней, - ответила Жануя Сеитова.

Напомним, отбор на Олимпиаду проходил несправедливо, как утвеждает личный наставник Сергея Пономарева. В обеих положенных дисциплинах «Спринт» и «Кейрин» Сергей Пономарев выиграл оба вида, превзойдя всех своих соперников. Однако, завоевав два «золота», на соревнования выставили другую кандидатуру – Андрея Чугая, который по результатам отстает от нашего спортсмена.