Без поражений: актауская шахматистка взяла «серебро» женского Гран-при в Грузии

На первом этапе серии Гран-при среди женщин в Тбилиси Бибисара Асаубаева удостоилась второго места. Своими ощущениями после турнира шахматистка поделилась на своей странице в Instagram.

Фото шахматистки из Instagram

Бибисаре Асаубаевой удалось набрать 5,5 очков из девяти возможных. Она прошла всю дистанцию без поражений и заняла почетное второе место.

Конечно, всегда хочется сыграть лучше, чем получилось. Надеюсь, что в следующий раз победа будет за мной. Спасибо всем, кто меня поддерживал на протяжении этого турнира. Дальше – больше, - поделилась шахматистка.

Следующий этап, в котором Бибисара Асаубаева примет участие, пройдет в октябре этого года в Шымкенте.

Напомним, за первое место среди женщин на турнире «Baku Open 2024» Бибисара Асаубаева выиграла 1,5 тысячи долларов (720 тысяч тенге).