Теннисист из Актау «покоряет» США

Фото из архива Lada.kz

Молодой казахстанский теннисист Даниал Рахматуллаев сумел пробиться в основную сетку Открытого чемпионата США нынешнего сезона через отборочные игры.

В ночь на 31 августа уроженец Актау, который на кортах Нью-Йорка был посеян под 12-м номером, обыграл в решающем матче квалификации марокканца Карима Беннани.

Для успеха над представителем африканского тенниса казахстанцу пришлось потратить три полных и упорных сета – 7:6 (7/4), 4:6, 10:4. Здесь надо заметить, что соперник Даниала был 9-м сеяным отборочного этапа.

В полуфинале американского турнира Рахматуллаев был сильнее хозяина кортов Рохана Белдая – 6:4, 4:6, 10:8.

Теперь актауский спортсмен ждет начала жеребьевки основной сетки US Open-2024, где вместе с ним должен выступить наш лидер юниорского тенниса – Амир Омарханов.

Напомним, в прогшлом году Данияал Рахматуллаев стал первой ракеткой Казахстана в рейтинге ITF.