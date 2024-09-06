Боксерша из Актау завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии

С 27 августа по 10 сентября в столице Объединённых Арабских Эмиратов (Абу-Даби) проходит чемпионате Азии по боксу среди юниоров.

Мангистаускую область представляла Кымбат Габидолла, воспитанница тренеров Жараса Калимова и Романа Голубева. Кымбат - ученица 9 класса средней школы №14.

Кымбат Габидолла завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии по боксу в весовой категории 67 кг.

Поздравляю Кымбат с заслуженной победой. Кымбат - талантливая спортсменка. Все ее достижения благодаря её невероятным усилиям, упорным тренировкам и поддержке тренеров, которые верят в её потенциал с самого начала. Она – яркий пример того, что целеустремлённость и трудолюбие ведут к высоким достижениям! Я уверен, что впереди у неё ещё множество побед и новых вершин, - сказал Руслан Бибуев.