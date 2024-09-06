Две медали завоевали спортсменки из Мангистау в Талдыкоргане

Спортсменки из Мангистауской области завоевали золотую и бронзовую медали на республиканском турнире по вольной и женской борьбе памяти Героя Социалистического труда Зылихи Тамшыбаевой в Талдыкоргане. Об этом сообщил тренер Александр Мухалев.

Фото предоставлены Александром Мухалевым

В республиканском турнире по вольной и женской борьбе памяти Героя Социалистического труда Зылихи Тамшыбаевой в Талдыкоргане принимали участие все регионы Казахстана. От Мангистауской области были Марал Танирбергенова и Эльвира Сыздыкова.

Марал Танирбергенова боролась в весовой категории до 50 килограммов.

До финала одержала три чистых победы на туше (лопатки) и в финале встретилась с давней соперницей из Акмолинской области, которой ранее уже проигрывала два раза на чемпионате РК. В этот раз наша спортсменка собралась и одержала победу со счетом 4:3, заняв высшую ступень пьедестала, - сообщил Александр Мухалев.

Эльвира Сыздыкова выступила в весе до 53 килограммов.

Эльвира проиграла две схватки представительницам из Алматы и Астаны. Но затем одолела двух спортсменок из Туркестана и Акмолинской области. Таким образом, она завоевала третье место, - добавил тренер.

Как отметил Александр Мухалев, на соревнованиях девушки представили Мангистаускую областную школу высшего спортивного мастерства имени Шокыра Болтекулы.

Учащиеся выразили благодарность своим тренерам Меруерт Дымбаевой, Юлии Хамелис и Александру Мухалеву за подготовку к данному старту.

Напомним, в прошлом году Марал Танирбергенова стала бронзовой призеркой VI летней спартакиады по женской борьбе в Алматы.

Эльвира Сыздыкова в 2023 году завоевала титул чемпионки Азии по женской борьбе в Астане.