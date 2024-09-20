Шахматистка из Актау Бибисара Асаубаева одержала победу в восьмом раунде Олимпиады

Бибисара Асаубаева одержала победу в восьмом раунде Олимпиады по шахматам против французской шахматистки Дейманту Даулите-Корнетт, передает Tengri Sport .

Фото: Казахстанская федерация шахмат

По итогам восьмого раунда Олимпиады по шахматам женская сборная Казахстана одержала победу над Францией и делит первое место с лидерами турнирной таблицы, передает Tengri Sport.

В ночь на 20 сентября завершился восьмой раунд Олимпиады по шахматам в Будапеште (Венгрия). Женская сборная Казахстана выступила против национальной команды Франции, которая ранее находилась на 4-м месте турнирной таблицы. На 8-й раунд Казахстан представил следующих игроков: Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Амина Каирбекова и Алуа Нурман.

В первой партии против Меруерт Камалиденовой выступила французская шахматистка Софи Милье. Партия закончилась в пользу сборной Франции. В следующих двух играх капитан команды Бибисара Асаубаева одолела Дейманту Даулите-Корнетт, а Алуа Нурман одержала победу над Полиной Гишар. Тем самым они заработали для сборной 2 балла. В последней партии встретились Амина Каирбекова и Наташа Бенмесба. Игра завершилась ничьей и принесла обеим командам по половине балла.

По итогам четырех партий победу одержала национальная команда Казахстана со счетом 2,5:1,5. Таким образом, наша сборная набрала 14 баллов и вышла в лидеры соревнования наряду с командами Индии и Польши.

В девятом раунде женская сборная Казахстана встретится со вторым местом турнирной таблицы - Польшей.

Ранее сообщалось, Бибисара Асаубаева одержала победу в пятом раунде Олимпиады. Бибисара Асаубаева не вошла в стартовый состав на шестой раунд.