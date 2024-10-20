Боец из Актау нокаутировал соперника на «NAIZA 68»

Победой завершился бой Еркебулана Сисенбаева в первом раунде.
Поединок бойца из Актау Еркебулана Сисенбаева и российского файтера Глеба Жагрина проходил в рамках проекта «NAIZA Camp Reality».
Уже в первом раунде Еркебулан Сисенбаев отправил соперника в тяжелый нокаут и стал чемпионом.
Бой был жестким. Настрой был на три раунда, но я одолел его в первом раунде. Я работал не в полную силу, а, так, слегка, - поделился боец после поединка.
Напомним, Еркебулан Сисенбаев говорил, что хорошо подготовился и находится в своей лучшей форме.
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