Боец из Актау нокаутировал соперника на «NAIZA 68»

Еркебулан Сисенбаев после боя. Кадр видео

Поединок бойца из Актау Еркебулана Сисенбаева и российского файтера Глеба Жагрина проходил в рамках проекта «NAIZA Camp Reality».

Уже в первом раунде Еркебулан Сисенбаев отправил соперника в тяжелый нокаут и стал чемпионом.

Бой был жестким. Настрой был на три раунда, но я одолел его в первом раунде. Я работал не в полную силу, а, так, слегка, - поделился боец после поединка.

Напомним, Еркебулан Сисенбаев говорил, что хорошо подготовился и находится в своей лучшей форме.