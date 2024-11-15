Медалью завершились соревнования в Таразе для спортсменки из Актау

Марал Танирбергенова из Актау стала призером Кубка Республики Казахстан по вольной борьбе среди женщин. Об этом сообщил тренер Александр Мухалев.

Фото предоставлено Александром Мухалевым

Кубок Республики Казахстан по вольной борьбе среди женщин стартовал 10 ноября. В соревнованиях приняли участие все регионы, за исключением Атырауской области.

Мангистау на спортивной арене представили Марал Танирбергенова (50 кг), Алена Елисеева (50 кг), Эльвира Сыздыкова (53 кг), Жансая Омарова (65 кг).

По словам Александра Мухалева, наилучшего результата добилась Марал Танирбергенова.

До финала Марал победила трех своих соперниц из Туркестана, Астаны и Алматы. В финале встретилась со спортсменкой из Караганды, уступила ей с минимальным счетом. Тем самым, поднялась на вторую ступень пьедестала, - сообщил тренер.

Участницы турнира поблагодарили за подготовку к данному старту своих тренеров Меруерт Дынбаеву, Юлию Хамелис и Александра Мухалева.

Вышеуказанные спортсменки являются учащимися школы высшего спортивного мастерства имени Ш. Болтекулы (отделение женской спортивной борьбы).

Кубок страны завершится сегодня, 15 ноября.

Напомним, ранее Марал Танирбергенова стала золотым призером республиканского турнира по вольной и женской борьбе памяти Героя Социалистического труда Зылихи Тамшыбаевой в Талдыкоргане.