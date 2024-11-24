Боец из Актау задушил оппонента на «NAIZA 69»

Наш файтер Еламан Жетибаев финишировал соперника в первом раунде.
В рамках международного турнира «NAIZA 69», прошедшего 23 ноября в Алматы, Еламан Жетибаев противостоял соотечественнику - дебютанту в профессиональном ММА Александру Бескончину в весовой категории до 62 килограммов.
Уже в первом раунде Еламан Жетибаев плотно забрал шею соперника, не оставив никакого шанса встать своему оппоненту.
Смешанными единоборствами Еламан Жетибаев занимается в спортивном клубе «Dar Team Aktau» под руководством Азамата Абилова.
Напомним, на турнире «NAIZA 68» актауский боец Еркебулан Сисенбаев одержал победу в первом раунде.
Комментарии0 комментарий(ев)