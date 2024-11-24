Боец из Актау задушил оппонента на «NAIZA 69»

Наш файтер Еламан Жетибаев финишировал соперника в первом раунде.

Фото: кадр из видео

В рамках международного турнира «NAIZA 69», прошедшего 23 ноября в Алматы, Еламан Жетибаев противостоял соотечественнику - дебютанту в профессиональном ММА Александру Бескончину в весовой категории до 62 килограммов.

Уже в первом раунде Еламан Жетибаев плотно забрал шею соперника, не оставив никакого шанса встать своему оппоненту.

Смешанными единоборствами Еламан Жетибаев занимается в спортивном клубе «Dar Team Aktau» под руководством Азамата Абилова.

Напомним, на турнире «NAIZA 68» актауский боец Еркебулан Сисенбаев одержал победу в первом раунде.