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02.12.2024, 17:33

Каратисты из Мангистау привезли девять медалей с чемпионата в Сингапуре

Спорт 0 494 Наталья Вронская

Чемпионат Азии по Сито-рю карате собрал спортсменов из 27 стран. Его участниками также стали 12 представителей Мангистауской области, девять из них заняли призовые места. Об этом сообщает управление физической культуры и спорта региона.

фото с @sport_zhuldyzdary
фото с @sport_zhuldyzdary

XVI чемпионат Азии и Океании по Сито-рю карате прошел в Сингапуре, в городе Чанган. Эти соревнования – календарное мероприятие, которое проходит раз в два года. В чемпионате приняли участие более 700 спортсменов из 27 стран. Мангистауские каратисты вернулись на Родину с наградами.

В частности:

  • Нурасыл Муса в весовой категории до 60 килограммов – 1 место;
  • Нурсултан Нургалиев в весе +76 килограмм – 1 место;
  • Касымжомарт Турым в весовой категории до 63 килограммов – 1  место;
  • Руслан Еркин в весе до 52 килограммов – 1 место;
  • Радик Жумабек в весовой категории +35 килограммов – 1 место;
  • Актилек Расул в весе до 42 килограммов – 1 место;
  • Азат Ягмур в весовой категории до 67 килограммов – 2 место;
  • Жанель Амантай (АБС) – 2 место;
  • Замира Болат заняла 3 место в весе до 48 килограммов.

Напомним, ранее Lada.kz сообщала о спортсменах из Актау, которые завоевали 15 медалей на республиканском турнире по ашихара-карате в Актобе. Подробнее по ссылке.

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