Каратисты из Мангистау привезли девять медалей с чемпионата в Сингапуре

Чемпионат Азии по Сито-рю карате собрал спортсменов из 27 стран. Его участниками также стали 12 представителей Мангистауской области, девять из них заняли призовые места. Об этом сообщает управление физической культуры и спорта региона.
XVI чемпионат Азии и Океании по Сито-рю карате прошел в Сингапуре, в городе Чанган. Эти соревнования – календарное мероприятие, которое проходит раз в два года. В чемпионате приняли участие более 700 спортсменов из 27 стран. Мангистауские каратисты вернулись на Родину с наградами.
В частности:
Напомним, ранее Lada.kz сообщала о спортсменах из Актау, которые завоевали 15 медалей на республиканском турнире по ашихара-карате в Актобе. Подробнее по ссылке.
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