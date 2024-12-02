Каратисты из Мангистау привезли девять медалей с чемпионата в Сингапуре

Чемпионат Азии по Сито-рю карате собрал спортсменов из 27 стран. Его участниками также стали 12 представителей Мангистауской области, девять из них заняли призовые места. Об этом сообщает управление физической культуры и спорта региона.

фото с @sport_zhuldyzdary

XVI чемпионат Азии и Океании по Сито-рю карате прошел в Сингапуре, в городе Чанган. Эти соревнования – календарное мероприятие, которое проходит раз в два года. В чемпионате приняли участие более 700 спортсменов из 27 стран. Мангистауские каратисты вернулись на Родину с наградами.

В частности:

Нурасыл Муса в весовой категории до 60 килограммов – 1 место;

Нурсултан Нургалиев в весе +76 килограмм – 1 место;

Касымжомарт Турым в весовой категории до 63 килограммов – 1 место;

Руслан Еркин в весе до 52 килограммов – 1 место;

Радик Жумабек в весовой категории +35 килограммов – 1 место;

Актилек Расул в весе до 42 килограммов – 1 место;

Азат Ягмур в весовой категории до 67 килограммов – 2 место;

Жанель Амантай (АБС) – 2 место;

Замира Болат заняла 3 место в весе до 48 килограммов.

Напомним, ранее Lada.kz сообщала о спортсменах из Актау, которые завоевали 15 медалей на республиканском турнире по ашихара-карате в Актобе. Подробнее по ссылке.