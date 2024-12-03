Футбольный клуб «Каспий» остался без главного тренера

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Куаныш Кабдулов начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента главного тренера в клубе «Атырау». В 2022 году он исполнял обязанности главного тренера «Турана». В июле 2023 года Кабдулов был назначен на должность главного тренера «Каспия».

Под его руководством команда из Актау завоевала бронзовые медали в Первой лиге, набрав 58 очков в чемпионате.

На своей странице в Instagram Куаныш Кабдулов выложил в Stories символичное фото, на котором его сняли со спины на футбольном поле. Снимок подписан словами «@caspiy_fc рахмет» (в переводе с каз. яз. – «спасибо»).

Напомним, со слов спортивного директора клуба Жасына Кайпбаева, тренера в Казахстане называют «кризис-менеджер», он уже выводил команды в Премьер-лигу, в том числе родной «Атырау» в финал Кубка страны.