Нового главного тренера ФК «Каспий» выберут до конца недели

В данный момент ведутся переговоры с кандидатами. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Каспий».

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В ФК «Каспий» уже ищут замену главе тренерского состава. По информации пресс-службы футбольного клуба, на сегодняшний день ведутся переговоры с несколькими кандидатами.

Выбрать нового тренера планируют до конца этой недели, - добавили в пресс-службе ФК.

Ранее сообщалось, что казахстанский специалист Куаныш Кабдулов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Каспий». Со слов спортивного директора клуба Жасына Кайпбаева, его в Казахстане называют «кризис-менеджер» - он уже выводил команды в Премьер-лигу, в том числе родной «Атырау» в финал Кубка страны.