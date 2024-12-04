Хищения и вымогательство: ФК «Каспий» прокомментировал выдвинутые обвинения

В ФК «Каспий» прокомментировали опубликованную прокуратурой области информацию о хищениях и вымогательстве в футбольном клубе.

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ФК «Каспий» сделал публичное заявление по ситуации.

От имени футбольного клуба «Каспий» хотим официально сообщить, что последние новости относятся к периоду 2023 года и не касаются сезона 2024. Клуб продолжает работать в штатном режиме. Если вы столкнулись с иной информацией, просим сверяться с официальными источниками, - сказано в сообщении клуба.

Напомним, ранее прокуратура региона заявляла, что в «Каспии» выявили хищения на 27 миллионов тенге (деньги были предназначены на учебно-тренировочные сборы). Кроме того, бывшего главу клуба обвинили в вымогательстве и применении силы.