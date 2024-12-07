Выборы главного тренера ФК «Каспий» затянулись в Актау

Почему до сих пор не выбрали нового главного тренера футбольного клуба «Каспий», выяснял корреспондент Lada.kz.

Фото футбольного клуба

Фанаты футбольного клуба «Каспий» интересуются, почему все еще не определен главный тренер, хотя его планировалось выбрать до конца недели.

По информации руководства футбольного клуба, до сих пор ведутся переговоры. Имеются несколько кандидатов, имена которых, к сожалению, не озвучили.

Новый главный тренер «Каспия» будет выбран на следующей неделе, - сообщили в администрации ФК «Каспий».

Ранее сообщалось, что казахстанский специалист Куаныш Кабдулов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Каспий».