Три медали взяли спортсменки из Актау в Бишкеке

Спортсменки из Актау стали обладательницами трех медалей различного достоинства на Открытом Кубке Бишкека по вольной борьбе. Об этом сообщил тренер Александр Мухалев.

Слева направо: Эльвира Сыздыкова, Арина Куанышева, Милана Степанян. Фото: Александр Мухалев

С 13 по 15 декабря проходил Открытый Кубок Бишкека по вольной борьбе. В нем приняли участие более 200 спортсменок из разных городов Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

Мангистаускую область представили Арина Куанышева, Эльвира Сыздыкова и Милана Степанян.

Арина Куанышева выступила в весе до 57 килограммов (U 17), завоевав бронзовую медаль.

Арина, одержав две убедительные победы, проиграла за выход в финал, незначительно уступив сопернице из Бишкека. Затем, борясь за третье место, одержала убедительную победу над своим оппонентом, положив ее на туше (чистая победа). Таким образом, Арина взяла бронзовую медаль турнира, - сообщил Александр Мухалев.

В категории U 20 соревновались Эльвира Сыздыкова в весе до 53 килограммов и Милана Степанян в весе до 68 килограммов.

Лучшего результата в своей весовой категории добилась Милана Степанян. Она в финале, сделав ошибку и проиграв спортсменке из Кыргызстана, поднялась на вторую ступень пьедестала. Эльвира Сыздыкова одержала две победы над представительницами Кыргызстана и Казахстана. За выход в финал уступила сопернице из города Ош, но собралась, и заняла третье место, одолев узбекистанку, - сообщил тренер.

В свою очередь спортсменки поблагодарили своих тренеров Меруерт Дымбаеву, Юлию Хамелис и Александра Мухалева за подготовку к данным соревнованиям.

На текущий момент все девушки в Кыргызстане будут проходить совместный учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к чемпионату РК. Он состоится в январе-феврале в 2025 года.

Напомним, ранее подопечная Александра Мухалева Марал Танирбергенова стала призером Кубка Республики Казахстан по вольной борьбе среди женщин, взяв серебряную медаль.