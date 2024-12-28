Актауская шахматистка вошла в ТОП-20 сильнейших

Бибисара Асаубаева успешно выступает на чемпионате мира по рапиду среди женщин в Нью-Йорке.

Фото Международной шахматной федерации

После восьми туров Бибисара Асаубаева набрала 5,5 баллов. Тем самым она обеспечила себе 12-е место. В ТОП-20 сильнейших игроков также вошли казахстанки Амина Каирбекова и Меруерт Камалиденова. На их счету по пять баллов у каждой. Шахматные баталии пройдут по 31 декабря включительно.

Бибисара Асаубаева отметила, что в Нью-Йорке уже третий раз. Последний визит был шесть лет назад.

Здесь красиво, но безумно холодно. Если кто-то соберется в это время года посетить Нью-Йорк, берите самые теплые вещи из всех возможных, - поделилась Бибисара Асаубаева.

Напомним, в ноябре шахматистка Бибисара Асаубаева удостоилась «бронзы» на втором этапе Гран-при.