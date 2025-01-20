Продаст ли «Зенит» воспитанника актауского «Каспия»?

Фото: Instagram/zenit_spb 2

У команды «Зенита», как уверяет автор, перебор игроков.

Нужна чистка. В первую очередь, в центре обороны. В ростере есть Нино, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Родригао, Чистяков. В конце января приедет Дркушич. Шесть игроков — слишком широкая обойма. С кем точно можно расставаться? Главные кандидаты — Чистяков и Родригао, - считает Андрей Савин.

Нуралы Алип, отмечает издание, выиграл конкуренцию у Эраковича. Прибавил в продвижении.

В сезоне 2024-2025 в российской Премьер-лиге Нуралы Алип провел 12 матчей и забил один гол. Контракт с «Зенитом» у него подписан до июня 2028 года.

Напомним, в составе команды «Зенит» он дебютировал в начале 2022 года.

Прошлым летом жена Нуралы Алипа выложила ролик, где ее муж в футбольной форме покоряет степи Мангистау на скакуне.