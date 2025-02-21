18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
502.47
525.83
5.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.02.2025, 16:02

Чемпионы из Мангистау представят Казахстан на Кубке Странджа

Спорт 0 1 051 Наталья Вронская

Бекзад Нурдаулетов и Санатали Тольтаев из Мангистауской области выступят на международном турнире «Кубок Странджа» в составе отечественной сборной. Об этом сообщает Казахстанская федерация бокса.

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

В 2025 году состоится 76-й турнир Кубка Странджа в городе София (Болгария). Соревнования пройдут с 22 февраля по 3 марта.

В состав казахстанской сборной вошел Бекзад Нурдаулетов из Мангистауской области. Спортсмен выступит в весовой категории до 86 килограммов.

Кроме того, заявлен Санатали Тольтаев, который также является представителем нашего региона. Он поборется за победу в весе до 67 килограммов.

Казахстанская федерация бокса представила полный состав мужской и женской отечественной сборной.

Мужчины:

  • 48 кг – Теміртас Жүсіпов, Санжар Тәшкенбай;
  • 51 кг – Даниал Сәбит, Бекзат Алдамжаров;
  • 54 кг – Махмұд Сабырхан, Тимур Қабдешов;
  • 57 кг – Оразбек Асылқұлов, Дәулет Молдашев;
  • 60 кг – Талғат Сырымбетов, Серік Теміржанов;
  • 63,5 кг – Мұхаммедсабыр Базарбайұлы, Ертуған Зейнуллинов;
  • 67 кг – Төрехан Сабырхан, Санатали Тольтаев;
  • 71 кг – Абылайхан Жүсіпов, Фарух Тоқтасынов;
  • 75 кг – Сабыржан Аққалықов, Тимур Нұрсейітов;
  • 80 кг – Ерасыл Жақпеков, Азамат Бектас;
  • 86 кг – Нұрбек Оралбай, Бекзат Нұрдәулетов;
  • 92 кг – Данияр Рахымбердинов;
  • +92 кг – Айбек Оралбай, Нұрлан Сапарбай.

Женщины:

  • 48 кг – Әйгерім Сәттібаев, Ақбота Болат;
  • 50 кг – Гүлнар Тұрапбай, Елянур Турганова;
  • 52 кг – Жазира Орақбаева, Жансая Рахымберді;
  • 54 кг – Элина Базарова, Әнел Сақыш, Сымбат Әлиасқар;
  • 57 кг – Ұлжан Сәрсенбек, Айдана Забынбекова;
  • 60 кг – Римма Волосенко, Анар Тұрсынбек;
  • 63 кг – Лаура Есенкелді, Аружан Жаңабаева;
  • 66 кг – Ұлдана Таубай, Гаухар Шайбекова;
  • 70 кг – Әзиза Исина;
  • 75 кг – Шұғыла Нәлібай, Анастасия Баязитова;
  • 81 кг – Жібек Жарасқызы;
  • +81 кг – Ләззат Күнгейбаева, Дина Исламбекова.

Напомним, в 2019 году Бекзад Нурдаулетов стал чемпионом мира по боксу в Екатеринбурге.

Санатали Тольтаев получил звание чемпиона Казахстана по боксу в 2022 году.

Оба спортсмена являются призерами различных турниров.

Для справки

Кубок Странджа – международный турнир по любительскому боксу, ежегодно проводимый в Болгарии. Он определяет, кто пройдет квалификацию для участия в предстоящих летних Олимпийских играх. Кубок Странджа – старейшее международное соревнование по указанному виду спорта в Европе. Первый турнир был проведен в 1950 году на стадионе «Юнак» в Софии. 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...