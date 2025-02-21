Чемпионы из Мангистау представят Казахстан на Кубке Странджа

Бекзад Нурдаулетов и Санатали Тольтаев из Мангистауской области выступят на международном турнире «Кубок Странджа» в составе отечественной сборной. Об этом сообщает Казахстанская федерация бокса.
В 2025 году состоится 76-й турнир Кубка Странджа в городе София (Болгария). Соревнования пройдут с 22 февраля по 3 марта.
В состав казахстанской сборной вошел Бекзад Нурдаулетов из Мангистауской области. Спортсмен выступит в весовой категории до 86 килограммов.
Кроме того, заявлен Санатали Тольтаев, который также является представителем нашего региона. Он поборется за победу в весе до 67 килограммов.
Казахстанская федерация бокса представила полный состав мужской и женской отечественной сборной.
Мужчины:
Женщины:
Напомним, в 2019 году Бекзад Нурдаулетов стал чемпионом мира по боксу в Екатеринбурге.
Санатали Тольтаев получил звание чемпиона Казахстана по боксу в 2022 году.
Оба спортсмена являются призерами различных турниров.
Кубок Странджа – международный турнир по любительскому боксу, ежегодно проводимый в Болгарии. Он определяет, кто пройдет квалификацию для участия в предстоящих летних Олимпийских играх. Кубок Странджа – старейшее международное соревнование по указанному виду спорта в Европе. Первый турнир был проведен в 1950 году на стадионе «Юнак» в Софии.
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