Чемпионы из Мангистау представят Казахстан на Кубке Странджа

Бекзад Нурдаулетов и Санатали Тольтаев из Мангистауской области выступят на международном турнире «Кубок Странджа» в составе отечественной сборной. Об этом сообщает Казахстанская федерация бокса.

Фото: из открытых источников

В 2025 году состоится 76-й турнир Кубка Странджа в городе София (Болгария). Соревнования пройдут с 22 февраля по 3 марта.

В состав казахстанской сборной вошел Бекзад Нурдаулетов из Мангистауской области. Спортсмен выступит в весовой категории до 86 килограммов.

Кроме того, заявлен Санатали Тольтаев, который также является представителем нашего региона. Он поборется за победу в весе до 67 килограммов.

Казахстанская федерация бокса представила полный состав мужской и женской отечественной сборной.

Мужчины:

48 кг – Теміртас Жүсіпов, Санжар Тәшкенбай;

51 кг – Даниал Сәбит, Бекзат Алдамжаров;

54 кг – Махмұд Сабырхан, Тимур Қабдешов;

57 кг – Оразбек Асылқұлов, Дәулет Молдашев;

60 кг – Талғат Сырымбетов, Серік Теміржанов;

63,5 кг – Мұхаммедсабыр Базарбайұлы, Ертуған Зейнуллинов;

67 кг – Төрехан Сабырхан, Санатали Тольтаев;

71 кг – Абылайхан Жүсіпов, Фарух Тоқтасынов;

75 кг – Сабыржан Аққалықов, Тимур Нұрсейітов;

80 кг – Ерасыл Жақпеков, Азамат Бектас;

86 кг – Нұрбек Оралбай, Бекзат Нұрдәулетов;

92 кг – Данияр Рахымбердинов;

+92 кг – Айбек Оралбай, Нұрлан Сапарбай.

Женщины:

48 кг – Әйгерім Сәттібаев, Ақбота Болат;

50 кг – Гүлнар Тұрапбай, Елянур Турганова;

52 кг – Жазира Орақбаева, Жансая Рахымберді;

54 кг – Элина Базарова, Әнел Сақыш, Сымбат Әлиасқар;

57 кг – Ұлжан Сәрсенбек, Айдана Забынбекова;

60 кг – Римма Волосенко, Анар Тұрсынбек;

63 кг – Лаура Есенкелді, Аружан Жаңабаева;

66 кг – Ұлдана Таубай, Гаухар Шайбекова;

70 кг – Әзиза Исина;

75 кг – Шұғыла Нәлібай, Анастасия Баязитова;

81 кг – Жібек Жарасқызы;

+81 кг – Ләззат Күнгейбаева, Дина Исламбекова.

Напомним, в 2019 году Бекзад Нурдаулетов стал чемпионом мира по боксу в Екатеринбурге.

Санатали Тольтаев получил звание чемпиона Казахстана по боксу в 2022 году.

Оба спортсмена являются призерами различных турниров.

Для справки

Кубок Странджа – международный турнир по любительскому боксу, ежегодно проводимый в Болгарии. Он определяет, кто пройдет квалификацию для участия в предстоящих летних Олимпийских играх. Кубок Странджа – старейшее международное соревнование по указанному виду спорта в Европе. Первый турнир был проведен в 1950 году на стадионе «Юнак» в Софии.