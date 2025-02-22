«Золотая перчатка» в наших руках: боксеры из Актау стали призерами турнира в Экибастузе

Фото предоставил Руслан Бибуев

Республиканский турнир по боксу на призы мастера спорта международного класса Азамата Смагулова проходит с 16 по 21 февраля в Экибастузе. Почетными гостями стали известные казахстанские боксеры – участники и призеры Олимпийских игр в Афинах-2004 Серик Елеуов, Миржан Рахимжанов и Нуржан Каримжанов. Судья соревнований Барахат Конбаев.

Наших спортсменов сопровождал и мотивировал их тренер Салых Жантуреев.

Боксеру Бекзату Сыдыку (75 кг) удалось завоевать «золото» турнира.

Айбек Абзалулы (63 кг) удостоился серебряной награды.

Бронзовую медаль заслужил Саят Асхатулы (52 кг).

Наставник призеров считает, что ребята показали прекрасное мастерство, но есть еще над чем поработать.

Выражаю благодарность областному управлению физической культуры и спорта, а также федерации бокса области за всестороннюю поддержку боксеров. Отдельные слова признательности президенту федерации бокса Аскарбеку Керелбаеву, который активно содействует развитию данного вида спорта, а также тренерам, которые вкладывают максимум усилий в своих подопечных. Помогают им совершенствоваться и добиваться высоких результатов, - сказал Руслан Бибуев.

На международном турнире «Кубок Странджа», которые стартовали сегодня, 22 февраля, и продлятся до 4 марта, выступают наши местные боксеры Бекзад Нурдаулетов и Санатали Тольтаев.

Напомним, с 12 по 18 февраля в Талдыкоргане на чемпионате страны по боксу среди взрослых актауские боксеры завоевали три медали.